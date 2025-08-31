Ρεκόρ δεκαετιών για την ελληνική αγορά εργασίας

Σε μια περίοδο όπου η αγορά εργασίας παρουσιάζει σαφείς ενδείξεις βελτίωσης και θετικών επιδόσεων, η δημόσια συζήτηση συχνά επισκιάζεται από αβάσιμους ισχυρισμούς και υπερβολικές τοποθετήσεις. Τις τελευταίες ημέρες, ο δημόσιος διάλογος έχει επανέλθει σε όρους κινδυνολογίας και δραματικών χαρακτηρισμών, οι οποίοι απέχουν από την πραγματικότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται στους δείκτες και τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων.

Τις πραγματικές απαντήσεις στις ψευδείς κατηγορίες δίνει η εικόνα της ελληνικής αγοράς εργασίας, όπως διαμορφώνεται από το 2019 μέχρι σήμερα.

Ποια είναι σήμερα η κατάσταση στην αγορά εργασίας σε αριθμούς τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ρεκόρ 17ετίας στην ανεργία. Η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην ΕΕ, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες – από το 17,5% τον Μάιο 2019 στο 7,9% τον Μάιο 2025.

Ρεκόρ 25ετίας στο ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων: Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφει την πιο θετική επίδοση της τελευταίας 25ετίας, με 340.572 νέες θέσεις εργασίας την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου.

Αύξηση κατά 35% του κατώτατου μισθού και κατά 28,3% του μέσου μισθού.

Ραγδαία αύξηση της πλήρους απασχόλησης (πάνω από 3 στους 4 μισθωτούς).

Ενίσχυση της συμμόρφωσης:

Με σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους να προστατεύονται πλέον από την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Με ραγδαία αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες σε όλους τους ενταγμένους κλάδους, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνάει το 850% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Με αύξηση στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας κατά 8% και στα πρόστιμα κατά 13,8% μέσα σε ένα έτος, με εισπράξεις άνω των 50 εκ. μόνο το 2024.

Ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των εργαζομένων:

Άδεια μητρότητας από 6 σε 9 μήνες.

Άδεια πατρότητας για πρώτη φορά.

Άδεια για παροχή φροντίδας.

Άδεια για ιατρικές εξετάσεις αναπαραγωγής.

Πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από βία και παρενόχληση στην εργασία.

Ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους τόσο υπέρ των εργαζομένων όσο και υπέρ επιχειρήσεων:

Οριζόντια ⁠Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4%.

Κατάργηση προσαυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργίας.

Όλα τα παραπάνω περιγράφουν μία σύγχρονη και απολύτως ρυθμισμένη αγορά εργασίας που διέπεται από όρους και κανόνες.