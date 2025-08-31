Μακρο-οικονομία

Ρεκόρ δεκαετιών για την ελληνική αγορά εργασίας

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς εργασίας όπως διαμορφώνεται από το 2019 μέχρι σήμερα
Close up of coworkers handshaking while greeting during business meeting in the office
Φωτογραφία: iStock

Σε μια περίοδο όπου η αγορά εργασίας παρουσιάζει σαφείς ενδείξεις βελτίωσης και θετικών επιδόσεων, η δημόσια συζήτηση συχνά επισκιάζεται από αβάσιμους ισχυρισμούς και υπερβολικές τοποθετήσεις. Τις τελευταίες ημέρες, ο δημόσιος διάλογος έχει επανέλθει σε όρους κινδυνολογίας και δραματικών χαρακτηρισμών, οι οποίοι απέχουν από την πραγματικότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται στους δείκτες και τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων.

Τις πραγματικές απαντήσεις στις ψευδείς κατηγορίες δίνει η εικόνα της ελληνικής αγοράς εργασίας, όπως διαμορφώνεται από το 2019 μέχρι σήμερα.

Ποια είναι σήμερα η κατάσταση στην αγορά εργασίας σε αριθμούς τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά:

  • Περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας.
  • Ρεκόρ 17ετίας στην ανεργία. Η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην ΕΕ, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες – από το 17,5% τον Μάιο 2019 στο 7,9% τον Μάιο 2025.
  • Ρεκόρ 25ετίας στο ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων: Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφει την πιο θετική επίδοση της τελευταίας 25ετίας, με 340.572 νέες θέσεις εργασίας την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου.
  • Αύξηση κατά 35% του κατώτατου μισθού και κατά 28,3% του μέσου μισθού.
  • Ραγδαία αύξηση της πλήρους απασχόλησης (πάνω από 3 στους 4 μισθωτούς).

Ενίσχυση της συμμόρφωσης:

  • Με σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους να προστατεύονται πλέον από την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
  • Με ραγδαία αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες σε όλους τους ενταγμένους κλάδους, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνάει το 850% το πρώτο εξάμηνο του 2025. 
  • Με αύξηση στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας κατά 8% και στα πρόστιμα κατά 13,8% μέσα σε ένα έτος, με εισπράξεις άνω των 50 εκ. μόνο το 2024.

Ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των εργαζομένων:

  • Άδεια μητρότητας από 6 σε 9 μήνες. 
  • Άδεια πατρότητας για πρώτη φορά.
  • Άδεια για παροχή φροντίδας.
  • Άδεια για ιατρικές εξετάσεις αναπαραγωγής.
  • Πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από βία και παρενόχληση στην εργασία.

Ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους τόσο υπέρ των εργαζομένων όσο και υπέρ επιχειρήσεων:

Αν τα χάσατε
  • Οριζόντια ⁠Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4%.
  • Κατάργηση προσαυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργίας. 

Όλα τα παραπάνω περιγράφουν μία σύγχρονη και απολύτως ρυθμισμένη αγορά εργασίας που διέπεται από όρους και κανόνες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών συζήτησε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών και κατέθεσε θέματα και προτάσεις που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση του ΑΕΠ
Στελέχη της κυβέρνησης με παραγωγικούς φορείς
Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για 1300 διδάκτορες σε 24 ΑΕΙ της χώρας – Ύψους 23,75 εκατ. ευρώ
Η Πράξη έχει δικαιούχους τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε 1300 επωφελούμενους
Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης 2
Απάντηση Τσάπαλου στον Guardian: Οι Έλληνες εξακολουθούν να μπορούν να πηγαίνουν θερινές διακοπές
Η πιο πρόσφατη έκδοση της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιουλίου 2025, καταγράφει ότι τα ταξίδια και οι διανυκτερεύσεις των Ελλήνων κατοίκων σε ταξίδια αναψυχής και διακοπών έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2021, ανέφερε ο Όμηρος Τσάπαλος
Όμηρος Τσάπαλος 38
Newsit logo
Newsit logo