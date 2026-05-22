Πιερρακάκης: Η στεγαστική κρίση και οι ενεργειακές πιέσεις στο επίκεντρο του Eurogroup στη Λευκωσία

Κεντρική θέση στην ατζέντα του Eurogroup στη Λευκωσία παίρνει σήμερα, Παρασκευή (22.05.2026), η στεγαστική κρίση, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να προεδρεύει σε μία συνεδρίαση που θα εξετάσει και τις νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία από την ενέργεια, τον πληθωρισμό και τις αλλαγές στις πληρωμές.

Η στεγαστική κρίση πέφτει στο τραπέζι των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης με πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς το πρόβλημα της προσιτής κατοικίας δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως κοινωνική εκκρεμότητα, αλλά και ως οικονομικός παράγοντας που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα, την αγορά εργασίας και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η συζήτηση στη Λευκωσία θα γίνει σε μία περίοδο κατά την οποία σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλό κόστος στέγασης, περιορισμένη προσφορά κατοικιών και αυξημένες πιέσεις στους νέους, στις οικογένειες και στους εργαζομένους που αναζητούν κατοικία κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η αύξηση των ενοικίων δεν περιορίζει μόνο το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά δυσκολεύει και τη μετακίνηση εργαζομένων, καθώς το κόστος διαμονής μετατρέπεται σε πρόσθετο εμπόδιο για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Για την Ελλάδα, το θέμα έχει άμεση πολιτική και οικονομική σημασία. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, νησιά και τουριστικές περιοχές, η άνοδος των ενοικίων έχει πιέσει νοικοκυριά, νέους εργαζομένους, φοιτητές και οικογένειες, ενώ η συζήτηση για τα διαθέσιμα εργαλεία παραμένει ανοιχτή. Το πρόβλημα δεν εξαντλείται στην επιδότηση ενός μέρους του κόστους, καθώς συνδέεται με τη χαμηλή προσφορά διαθέσιμων κατοικιών, τα κλειστά ακίνητα, τη βραχυχρόνια μίσθωση, τις τιμές πώλησης και την ταχύτητα με την οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν νέα σχήματα αξιοποίησης δημόσιων ή ιδιωτικών ακινήτων.

Στο Eurogroup οι υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να εξετάσουν τις αιτίες της στεγαστικής κρίσης και τις πολιτικές που μπορούν να στηρίξουν την πρόσβαση σε προσιτή κατοικία. Το βάρος πέφτει στη χρηματοδότηση, στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων, δηλαδή σε παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα στενά όρια των εθνικών προϋπολογισμών.

Αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο για την Αθήνα. Οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ περιορίζουν τα περιθώρια για οριζόντιες παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, ενώ η πίεση στη στέγη δεν δείχνει να υποχωρεί. Το ερώτημα είναι ποια εργαλεία μπορούν να χρηματοδοτηθούν χωρίς να ανοίξει νέο μέτωπο στις δαπάνες και ποια ευρωπαϊκά σχήματα μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να μην περιοριστεί η πολιτική μόνο σε επιδοματικές λύσεις.

Οι μακροοικονομικές εξελίξεις στη σκιά της Μέσης Ανατολής

Στη Λευκωσία θα συζητηθούν επίσης οι τελευταίες μακροοικονομικές εξελίξεις στην ευρωζώνη, με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συζήτηση αποκτά πρόσθετο βάρος λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς κάθε νέα πίεση στο ενεργειακό κόστος μπορεί να περάσει στην παραγωγή, στις μεταφορές, στα τρόφιμα και τελικά στον πληθωρισμό.

Για την ελληνική οικονομία, η ενεργειακή παράμετρος παραμένει κρίσιμη, επειδή επηρεάζει ταυτόχρονα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το υψηλότερο κόστος ενέργειας συμπιέζει την κατανάλωση, αυξάνει τα λειτουργικά κόστη, επιβαρύνει μεταφορές και τουρισμό και περιορίζει τα περιθώρια για νέες παρεμβάσεις στήριξης. Γι’ αυτό και η συζήτηση στο Eurogroup δεν αφορά μόνο τις τιμές, αλλά και το πόσο ανθεκτική μπορεί να μείνει η ευρωπαϊκή οικονομία σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Στην ίδια συνεδρίαση θα υπάρξει ενημέρωση και για το ψηφιακό ευρώ, το οποίο προωθείται ως νέα μορφή πληρωμής σε ευρώ, συμπληρωματική προς τα μετρητά και τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το ζήτημα συνδέεται με την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την αυτονομία της στις πληρωμές και να μειώσει την εξάρτηση από μεγάλες μη ευρωπαϊκές πλατφόρμες.

Το χρηματοπιστωτικό σκέλος θα συνεχιστεί και στο άτυπο ECOFIN, όπου οι υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών θα εξετάσουν την αυξανόμενη χρήση των stablecoins. Η συζήτηση αφορά τον ρόλο τους στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και το κανονιστικό πλαίσιο, σε μία περίοδο κατά την οποία οι ψηφιακές πληρωμές και τα ιδιωτικά ψηφιακά μέσα συναλλαγών αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα.

Στο άτυπο ECOFIN θα τεθεί και το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, με βάση παρουσιάσεις του επικεφαλής του European Stability Mechanism, Pierre Gramegna, και του καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνους. Η συζήτηση συνδέεται με την ανάγκη επιτάχυνσης των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων, σε ένα περιβάλλον όπου η ενέργεια, η στέγη, η χρηματοδότηση και η παραγωγικότητα πιέζουν ταυτόχρονα τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα έχει επαφές με ευρωπαίους αξιωματούχους και ομολόγους του, με τη στέγαση να έχει πλέον περάσει από το πεδίο των εθνικών παρεμβάσεων στο κέντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής συζήτησης.