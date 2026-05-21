Η βιομηχανία ο πιο παραγωγικός τομέας στην Ελλάδα – Επιτακτικές για το μέλλον οι ενισχύσεις στην παραγωγικότητα

Η βιομηχανία συνεχίζει να αποτελεί τον πιο παραγωγικό τομέα στην Ελλάδα σύμφωνα με την «Ελληνική παραγωγή», το Συμβούλιο Βιομηχανιών για την ανάπτυξη, αλλά όπως φαίνεται το πρόβλημα με την χαμηλή παραγωγικότητα είναι καθοριστικό για την ελληνική οικονομία, για την ανάπτυξη, την ευημερία και το βιοτικό επίπεδο.

Η Βιομηχανία, εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, είναι ο πιο παραγωγικός τομέας με παραγωγικότητα 62,9 χιλ. ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ η παραγωγικότητα της μεταποίησης βελτιώνεται κατά 2,7% την περίοδο 2017-2024, ενώ στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας επιδεινώνεται κατά 0,7%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα παρακάτω συμπεράσματα προκύπτουν από τη μελέτη «Παραγωγικότητα και Ανάπτυξη» που εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ για λογαριασμό του ΣΕΒ:

Η παραγωγικότητα της εργασίας το 2024 βρίσκεται στα επίπεδα του 2000 , ενώ στην ΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να διευρύνεται η απόστασή μας από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

, ενώ στην ΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να διευρύνεται η απόστασή μας από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε τρέχουσες τιμές 2024, η Ελλάδα κατατάσσεται 23η στην ΕΕ των 27 ως προς την παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο.

ως προς την παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο. Με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η Βιομηχανία αναδεικνύεται ως ο πιο παραγωγικός τομέας της οικονομίας και με την μικρότερη απόσταση σε επίπεδο τομέων από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο , με την παραγωγικότητα της Βιομηχανίας να κατατάσσεται στην 14η θέση στην ΕΕ.

, με την παραγωγικότητα της Βιομηχανίας να κατατάσσεται στην 14η θέση στην ΕΕ. Η παραγωγικότητα της Βιομηχανίας , με 62,9 χιλ. ευρώ ανά εργαζόμενο (ΑΠΑ σε τρέχουσες τιμές 2024) ε ίναι 60% μεγαλύτερη του μέσου όρου της οικονομίας (39,6 χιλ. ευρώ), και 2,5 έως 3 φορές μεγαλύτερη των τομέων Εμπορίου (25,2 χιλ. ευρώ), Κατασκευών (22,9 χιλ. ευρώ) και των Καταλυμάτων & Εστίασης (20,4 χιλ. ευρώ).

, με 62,9 χιλ. ευρώ ανά εργαζόμενο (ΑΠΑ σε τρέχουσες τιμές 2024) ε (39,6 χιλ. ευρώ), και 2,5 έως 3 φορές μεγαλύτερη των τομέων Εμπορίου (25,2 χιλ. ευρώ), Κατασκευών (22,9 χιλ. ευρώ) και των Καταλυμάτων & Εστίασης (20,4 χιλ. ευρώ). Η παραγωγικότητα της Μεταποίησης βελτιώνεται (+2,7% την περίοδο 2017-2024), ενώ στο σύνολο της οικονομίας επιδεινώνεται (-0,7% την ίδια περίοδο).

Στις μεγάλες Μεταποιητικές επιχειρήσεις καταγράφεται η μικρότερη απόσταση παραγωγικότητας από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, μόλις 17%.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η μελέτη αναδεικνύει πλήρως τη θετική συσχέτιση των μισθών και της παραγωγικότητας καθώς και τη συσχέτιση παραγωγικότητας και επενδεδυμένου κεφαλαίου, καθιστώντας την αύξηση της παραγωγικότητας κατεπείγουσα προτεραιότητα και προϋπόθεση για ανάπτυξη και βελτίωση των εισοδημάτων.

Σε συνδυασμό με ευρήματα που δείχνουν πως η παραγωγικότητα σε μεγάλες σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες είναι ακόμα και υπερδεκαπλάσια του μέσου όρου της οικονομίας και λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ ισχυρές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις της Μεταποίησης στη λοιπή οικονομία (πολλαπλασιαστές x3 έως και x6 ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης), όπως έχουν τεκμηριωθεί σε προηγούμενες μελέτες του ΙΟΒΕ, προκύπτουν πολύ σαφή συμπεράσματα ως προς την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθεί η Ελληνική οικονομία προκειμένου να συγκλίνει με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες.