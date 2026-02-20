Ρεκόρ τουριστικών εσόδων το 2025, πάνω από 23 δισ. ευρώ – Μειώθηκε κατά 2,8 δισ. ευρώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Πτώση καταγράφηκε στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μέσα στο 2025 με εκτόξευση των τουριστικών εσόδων, παρότι ο Δεκέμβριος έκλεισε χειρότερα από τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), σε ετήσια βάση, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 2,8 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 14,1 δισ. ευρώ, καθώς βελτιώθηκαν όλα τα επιμέρους ισοζύγια και κυρίως το ισοζύγιο αγαθών.

Η μηνιαία εικόνα του Δεκεμβρίου κινήθηκε αντίθετα. Το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 129,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 3,9 δισ. ευρώ, λόγω επιδείνωσης κυρίως στο ισοζύγιο αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, στα ισοζύγια υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, βελτίωση εμφάνισε το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων.

Στο σύνολο του 2025, ο βασικός μοχλός της βελτίωσης ήταν το ισοζύγιο αγαθών. Το έλλειμμα περιορίστηκε επειδή οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,5%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,6%. Σε σταθερές τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,9% και οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,0%. Στα αγαθά χωρίς καύσιμα, οι εξαγωγές σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκαν κατά 2,5% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 3%. Σε σταθερές τιμές, οι μεταβολές ήταν 4,7% και 2,4% αντίστοιχα.

Η ώθηση από τον τουρισμό

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε το 2025, με την ενίσχυση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου να υπερισχύει της επιδείνωσης σε μεταφορές και λοιπές υπηρεσίες. Σε σχέση με το 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 5,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9,4%, φτάνοντας τα 23,6 δισ. ευρώ και σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Στον Δεκέμβριο ειδικά, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 49% και οι εισπράξεις κατά 33%, παρότι το συνολικό πλεόνασμα των υπηρεσιών τον μήνα περιορίστηκε λόγω μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών.

Στο σκέλος των εισοδημάτων, το 2025 μειώθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, κυρίως από χαμηλότερες καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Παράλληλα, αυξήθηκε το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων έναντι του 2024, καθώς μειώθηκαν οι καθαρές πληρωμές της γενικής κυβέρνησης, εξέλιξη που αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς τομείς της οικονομίας εκτός γενικής κυβέρνησης.

Σε επίπεδο συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων, που αποτυπώνει τις ανάγκες χρηματοδότησης της οικονομίας από το εξωτερικό, το 2025 το έλλειμμα περιορίστηκε και διαμορφώθηκε σε 12,4 δισ. ευρώ. Το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ, έναντι μικρού ελλείμματος το 2024, λόγω σημαντικής αύξησης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης.

Στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές του 2025, οι καθαρές ροές άμεσων επενδύσεων έδειξαν τοποθετήσεις κατοίκων στο εξωτερικό ύψους 5,3 δισ. ευρώ και άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ύψους 12 δισ. ευρώ. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, οι μη κάτοικοι αύξησαν τις τοποθετήσεις τους σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια κατά 14,5 δισ. ευρώ. Από την πλευρά των κατοίκων, καταγράφηκε αύξηση τοποθετήσεων σε μετοχές του εξωτερικού κατά 5,6 δισ. ευρώ, η οποία αντισταθμίστηκε από μείωση τοποθετήσεων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού κατά 3,4 δισ. ευρώ. Στις λοιπές επενδύσεις, οι μεταβολές αποδίδονται κυρίως σε στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων ύψους 6,5 δισ. ευρώ.

Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 20,3 δισ. ευρώ, από 14,6 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2024.