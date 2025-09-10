Σε καφέ και εστιατόρια οι μεγαλύτερες ρευματοκλοπές, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ – Ικαρία, Μύκονος και Ρόδος οι πρωταθλητές στα νησιά

Το 41,7% των επιχειρήσεων που έλεγξε ο ΔΕΔΔΗΕ στην Ικαρία πραγματοποιούσε ρευματοκλοπές το φετινό Ιούνιο, ποσοστό που τοποθετεί το νησί στην πρώτη θέση της σχετικής δυσάρεστης λίστας.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΔΕΔΔΗΕ τη Δευτέρα (8.9.2025) σε ημερίδα της ΡΑΑΕΥ, δεύτερη έρχεται η Μύκονος με 37,8% και τρίτη η Ρόδος με 22,3%. Τον κατάλογο συμπληρώνουν με διψήφια ποσοστά οι Κως (15,7%), Ρέθυμνο (15%), Τήνος (12,9%), Σαντορίνη (12,6%) και Πάρος (12,5%). Να σημειώσουμε ότι τα νούμερα αφορούν διαπιστωμένες και πιθανολογούμενες ρευματοκλοπές ανά σύνολο ελέγχων του ΔΕΔΔΗΕ στο κάθε νησί.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα εξής:

Στη Μύκονο μεγάλο εστιατόριο λειτουργούσε από το 2023 χωρίς να έχει συμβόλαιο με κάποιο προμηθευτή.

Στη Ρόδο μεγάλο ξενοδοχείο έπραττε το ίδιο από το 2023 και είχε κάνει επέμβαση στο μετρητή ώστε να μην καταγράφεται η ενέργεια. Έτσι, έκλεψε ηλεκτρικό ρεύμα αξίας 200.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, στο Ρέθυμνο εντοπίστηκαν επιχειρήσεις, όπως σούπερ μάρκετ, ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια-τυποποιητήρια που λειτουργούσαν χωρίς συμβόλαιο.

Μέσω της νέας οργανωτικής δομής του ΔΕΔΔΗΕ, το σύνολο των ελέγχων στη χώρα φέτος έφτασε τους 22.750, με 1.625 διαπιστώσεις ρευματοκλοπής και 4.652 περιπτώσεις όπου πιθανολογείται και δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα.

Στις αλυσίδες καφέ και εστίασης, έγιναν 750 έλεγχοι κατά τους πρώτους μήνες του φετινού έτους και το 32% έδειξε ρευματοκλοπή. Μάλιστα, αυτός είναι ο μέσος όρος, καθώς σε ορισμένες αλυσίδες το ποσοστό ξεπερνούσε το 50%.

Σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις το αδίκημα διέπραττε το 31% επί 5.300 ελέγχων, ενώ στους οικιακούς καταναλωτές που ελέγχθηκαν, το 33%.

Ο ΔΕΔΔΗΕ τονίζει ότι έχει αυστηροποιήσει τους ελέγχους του, έχει ενισχύσει το τεχνικό του προσωπικό, ενώ πλέον ποντάρει και στη μαζική εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών για να καταπολεμήσει οριστικά το φαινόμενο.

Τέλος, έχει ζητήσει από τα αρμόδια υπουργεία την αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ρευματοκλοπή ύψους άνω των 10.000 ευρώ.