Σκέρτσος για Helleniq Energy και Chevron: Η συμφωνία είναι πολύ σημαντική για την ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια της χώρας

Για την σημερινή (10.9.2025) κοινοπραξία της αμερικανικής πετρελαϊκής Chevron και της Helleniq Energy στα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στους υδρογονάνθρακες Νότια της Κρήτης και Νότια της Πελοποννήσου, αναφέρθηκε και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος στο LiveNews στο MEGA.

Συγκεκριμένα, ο Άκης Σκέρτσος μίλησε στον Νίκο Ευαγγελάτο σχετικά με το ενδιαφέρον της Chevron για τις δύο περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου σχετικά με τους υδρογονάνθρακες, τονίζοντας ότι «είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ελλάδα, για δύο λόγους».

«Ο πρώτος λόγος αφορά την ενεργειακή μας ασφάλεια. Γνωρίζουμε το πόσο σημαντικό είναι μια χώρα να στέκεται στα πόδια της, να μην είναι εξαρτημένη από ξένες πηγές παραγωγής ενέργειας. Άρα το να έχουμε μια ενεργειακή βάση που αποτελείται, από φυσικό αέριο που μπορεί να προκύψει από αυτές τις έρευνες -εφόσον τελικά οδηγηθούμε σε μια συμφωνία- από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πλέον είμαστε στις εφτά πρώτες χώρες παγκοσμίως ως προς την παραγωγή ενέργειας από ήλιο, αέρα και νερό, από τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούμε, μας θέτει αυτομάτως σ ένα κομβικό σημείο», αναφέρει ο κ. Σκέρτσος.

«Ένα κομμάτι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή αυτονομία της χώρας λοιπόν και το δεύτερο αφορά τη γεωπολιτική ασφάλεια. Η Ελλάδα γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη γεωγραφική περιοχή, έχουμε γείτονες οι οποίοι έχουν μια αναθεωρητική ατζέντα, σε αυτή ακριβώς την περιοχή όπου κρίνεται αυτή η συμφωνία για την αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων υπάρχουν διεκδικήσεις από τους γείτονες μας και εδώ έρχεται μια αμερικανική εταιρεία, ένας αμερικανικός κολοσσός που ασχολείται με την εξόρυξη υδρογονανθράκων και λέει ότι εγώ θέλω να επιχειρήσω και να συνεργαστώ με την Ελλάδα», επισημαίνει ο υπουργός.

«Για να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και σύμφωνο ουσιαστικά “βυθίζεται” με αυτήν την πιθανή συμφωνία», σχολίασε τέλος ο κ. Σκέρτσος.