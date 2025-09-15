Στα 8,696 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο οκτάμηνο – Πάνω από τον στόχο η εκτέλεση του προϋπολογισμού

Σε πρωτογενές πλεόνασμα 8,696 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, σύμφωνα με την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού.

Ο στόχος για την ίδια περίοδο ήταν μόλις 4,929 δισ. ευρώ ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο ίδιο διάστημα του 2024 ανήλθε σε 7,567 δισ. ευρώ., Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφηκε πλεόνασμα 2,160 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,381 δισ. ευρώ και πλεονάσματος 1,044 δισ. ευρώ πέρυσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι ποσά 1,895 δισ. ευρώ (εξαιτίας ετεροχρονισμού μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού) και 0,682 δισ. ευρώ (από ετεροχρονισμό πληρωμών εξοπλιστικών) δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, ενώ 0,342 δισ. ευρώ φορολογικών εσόδων του πρώτου διμήνου προσμετρώνται δημοσιονομικά στο 2024. Εξαιρουμένων αυτών, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων εκτιμάται σε 0,848 δισ. ευρώ. Υπογραμμίζεται ακόμη ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους και ότι τα στοιχεία αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης.

Στην πλευρά των εσόδων, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο ανήλθαν σε 48,459 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,185 δισ. ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου. Στην έκθεση αναφέρεται πως στο ποσό αυτό ενσωματώνεται λογιστικός χειρισμός 0,785 δισ. ευρώ που αφορά συναλλαγές Ιανουαρίου 2025 για την ολοκλήρωση της νέας σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού (δημοσιονομικά ουδέτερος για το 2024). Παράλληλα σημειώνεται ότι στη στοχοθεσία είχε συμπεριληφθεί είσπραξη 1,350 δισ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας, η οποία δεν έχει ακόμη καταβληθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Εξαιρουμένου αυτού, τα καθαρά έσοδα είναι αυξημένα κατά 1,535 δισ. ευρώ ή 3,3% έναντι στόχου, κυρίως λόγω υψηλότερων φορολογικών εισπράξεων.

Τα έσοδα από φόρους προ επιστροφών διαμορφώθηκαν σε 46,596 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,119 δισ. ευρώ ή 4,8% έναντι του στόχου, με την υπερεκτέλεση να αποδίδεται τόσο στην καλύτερη πορεία των τρεχουσών εισπράξεων όσο και στις αποδόσεις φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν έως τον Φεβρουάριο 2025. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6,181 δισ. ευρώ και ενσωματώνουν επιστροφή ΦΠΑ 0,785 δισ. ευρώ από την Αττική Οδό (δημοσιονομικά στο 2024). Αν εξαιρεθεί αυτό, οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν σε 5,396 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,685 δισ. ευρώ έναντι στόχου 4,711 δισ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα καθαρά έσοδα από φόρους μετά επιστροφών εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,434 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2,692 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,393 δισ. ευρώ από τον στόχο (3,085 δισ. ευρώ). Η ακριβής κατανομή των κατηγοριών εσόδων θα αποτυπωθεί στο οριστικό δελτίο, αναφέρεται στην έκθεση.

Ειδικότερα για τον Αύγουστο, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 5,605 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,633 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως σε αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω εκκαθαρίσεων δηλώσεων που είχαν προϋπολογισθεί για τον επόμενο μήνα. Τα έσοδα από φόρους έφτασαν τα 6,163 δισ. ευρώ (0,032 δισ. ευρώ ή 0,5% κάτω από τον στόχο), καθώς μέρος του φόρου εισοδήματος είχε εισπραχθεί εμπροσθοβαρώς λόγω πρόωρου ανοίγματος της εφαρμογής δηλώσεων. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,135 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,433 δισ. ευρώ από τον στόχο (0,702 δισ. ευρώ), ενώ τα έσοδα ΠΔΕ ήταν 0,340 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 0,190 δισ. ευρώ από τον στόχο (0,530 δισ. ευρώ).

Στην πλευρά των δαπανών, οι πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο ανήλθαν σε 46,299 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,356 δισ. ευρώ έναντι στόχου 49,655 δισ. ευρώ, αλλά αυξημένες κατά 2,210 δισ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Στην έκθεση αναφέρεται ότι στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές είναι χαμηλότερες του στόχου κατά 3,250 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω του ετεροχρονισμού μεταβιβαστικών πληρωμών προς ΟΚΑ και λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης (1,895 δισ. ευρώ) και των ταμειακών πληρωμών εξοπλιστικών (0,682 δισ. ευρώ), τα οποία δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης.

Στις αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις που καταγράφονται περιλαμβάνονται: προς νοσοκομεία και ΥΠΕ-ΠΕΔΥ 0,897 δισ. ευρώ, για ΥΚΩ 0,400 δισ. ευρώ, προς την ΕΚΑΠΥ 0,377 δισ. ευρώ για προμήθειες φαρμάκων και υλικών, προς συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΟΣΕ) 0,251 δισ. ευρώ και προς τα ΑΕΙ 0,145 δισ. ευρώ. Στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών, οι πληρωμές διαμορφώθηκαν σε 7,040 δισ. ευρώ, 0,106 δισ. ευρώ χαμηλότερα του στόχου, αλλά 0,491 δισ. ευρώ υψηλότερα από τις αντίστοιχες πληρωμές του 2024.

Συνολικά, στην έκθεση αναφέρεται πως η υπεραπόδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο οκτάμηνο συνδυάστηκε με ισχυρότερες του αναμενομένου φορολογικές εισπράξεις και χαμηλότερες ταμειακές πληρωμές λόγω χρονικών μετατοπίσεων, με εκκρεμότητες σε επιμέρους ροές (όπως το τίμημα της Εγνατίας) να αναμένονται τους επόμενους μήνες.