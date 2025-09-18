Μακρο-οικονομία

Στην Κοπεγχάγη ο Κυριάκος Πιερρακάκης για τις συνεδριάσεις Eurogroup και ECOFIN

Ο κ. Πιερρακάκης συντονίζει συζήτηση για καινοτομία και ψηφιοποίηση
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
O Yπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στην Κοπεγχάγη μεταβαίνει σήμερα (18.9.2025) ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, για να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις των άτυπων Συμβουλίων Eurogroup και ECOFIN.

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα διευθύνει συζήτηση των υπουργών Οικονομικών με θέμα την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, η οποία θα επικεντρωθεί στις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Νωρίτερα, στο Eurogroup, οι υπουργοί θα εξετάσουν τα επόμενα βήματα για την υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ. Θα συζητήσουν τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, θα ανταλλάξουν απόψεις με τον πρόεδρο της Επιτροπής ECON του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ θα προγραμματίσουν τις εργασίες της Ευρωομάδας έως τον Ιούνιο 2026.

Την ίδια ημέρα, στο γεύμα εργασίας του ECOFIN με θέμα την πολυπλοκότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι Υπουργοί θα αναζητήσουν τρόπους να γίνουν οι κανονισμοί πιο αποδοτικοί και λιγότερο δαπανηροί για τις επιχειρήσεις και τα δημόσια οικονομικά.

Στη συνέχεια, σε συνεργασία με Διοικητές Κεντρικών Τραπεζών, θα συζητήσουν την απλοποίηση του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού πλαισίου και θα εξετάσουν τα συμπεράσματα μελέτης του think tank Bruegel για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις οικονομικές τους επιπτώσεις στην Ευρώπη.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο κ. Πιερρακάκης θα επισκεφθεί τα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας της UNICEF στην Κοπεγχάγη, ενώ θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους και ομολόγους του.

