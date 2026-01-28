Μακρο-οικονομία

Στο 1,74% το επιτόκιο στα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου

Η δημοπρασία διεξήχθη μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
Με ελαφρώς αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που πραγματοποίησε σήμερα (28.1.2026) ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 1,74% από 1,70% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 986 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 400 εκατ. Ευρώ κατά 2,47 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Μακρο-οικονομία
