Στο 1,85% τα εξάμηνα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου

Με μειωμένο επιτόκιο πραγματοποιήθηκε η διάθεση της νέας σειράς εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, του Ελληνικού Δημοσίου, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,85%, έναντι 2,01% στην προηγούμενη δημοπρασία.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με τις συνολικές προσφορές να ανέρχονται στα 967 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,42 φορές.

Η δημοπρασία διεξήχθη μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), ενώ η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.