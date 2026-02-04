Μακρο-οικονομία

Στο 19,8% φτάνει το ποσοστό των κατοικιών στην επικράτεια που έχουν ασφαλιστική κάλυψη

Ιδιαίτερη δυναμική στον κόσμο τον ασφαλίσεων κάνουν αυτές για κινδύνους από καιρικά φαινόμενα και σεισμούς που σημείωσαν αύξηση 4,8%
Closeup lawyer or insurance agent pointing at contract showing male client where to signature sign.
Ανοδικό ποσοστό καταγράφουν οι ασφαλίσεις κατοικιών στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της τριμηνιαίας έρευνας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η οποία αποτυπώνει την εξέλιξη του αριθμού των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και την πρόοδο στη μείωση του κενού προστασίας μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της ΕΑΕΕ, τα συμβόλαια ασφάλισης κατοικιών που βρίσκονταν σε ισχύ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 1.304.067, σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη καταγραφή της 30ής Ιουνίου 2025. Το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης επί του συνόλου των κατοικιών της χώρας διαμορφώνεται στο 19,8%, με τη συμμετοχή 25 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που καλύπτουν το 98,5% της παραγωγής στον κλάδο Περιουσίας.

Αύξηση καταγράφεται και στα συμβόλαια με κάλυψη κτιρίου, τα οποία ανήλθαν σε 1.130.266, ενισχυμένα κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, με το αντίστοιχο ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης να φθάνει στο 17,1%.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν οι ασφαλίσεις κατοικιών που καλύπτουν κινδύνους από καιρικά φαινόμενα και σεισμό, οι οποίες εμπίπτουν στις προϋποθέσεις για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ. Οι συγκεκριμένες καλύψεις αυξήθηκαν κατά 4,8% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, ανεβάζοντας τη συμμετοχή τους στο σύνολο των ασφαλιστηρίων με κάλυψη κτιρίου στο 69,6%, από 67,7% τον Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα συμβόλαια ασφάλισης περιουσίας εμπλουτίζονται σταδιακά με το πλήρες φάσμα καλύψεων για καταστροφικά γεγονότα που προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

