Στο 3,34% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου στη δημοπρασία

Με σημαντική υπερκάλυψη και χαμηλότερη απόδοση ολοκληρώθηκε η επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου.

Πιο συγκεκριμένα, στο 3,34% διαμορφώθηκε η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου στη σημερινή δημοπρασία.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στην επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 3,375%, λήξεως 16 Ιουνίου 2036, ύψους 300 εκατ. ευρώ οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 785 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει από την αγορά 300 εκατ. ευρώ.