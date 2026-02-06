Στουρνάρας στο Bloomberg: Η ΕΚΤ παρακολουθεί την άνοδο του ευρώ, αλλά η ανατίμηση δεν είναι δραματική

Την πρόσφατη άνοδο του ευρώ παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), αλλά το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννης Στουρνάρας δεν βλέπει λόγο ανησυχίας.

«Παρακολουθούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και όλες τις μεταβλητές που επηρεάζουν τη δραστηριότητα και τον πληθωρισμό», δήλωσε σήμερα (6.2.2026) ο επικεφαλής της ΤτΕ στο Bloomberg, τονίζοντας ότι η ενίσχυση από τον Μάρτιο του 2025 αποτελεί ήδη μέρος των προβλέψεων της ΕΚΤ και ότι το ευρώ παραμένει εντός του ιστορικού εύρους συναλλαγών έναντι του δολαρίου.

«Το μεγαλύτερο μέρος της ανατίμησης πραγματοποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους», δήλωσε την Παρασκευή. «Επομένως, δεν ήταν κάτι δραματικό που θα έπρεπε να μας οδηγήσει να αλλάξουμε την πορεία μας».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λιγότερο από μια μέρα μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ να επαναλαμβάνει ότι οι αξιωματούχοι θεωρούν ότι βρίσκονται σε «καλή θέση» και να υποβαθμίζει επίσης την πρόσφατη άνοδο του ευρώ.

Οι περισσότεροι επενδυτές και οικονομολόγοι δεν αναμένουν περαιτέρω μειώσεις στο κόστος δανεισμού μετά τις οκτώ που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε αυτόν τον κύκλο.

Ο κ. Στουρνάρας θεωρεί ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης είναι ισορροπημένοι, περιγράφοντας τους αξιωματούχους ως «αρκετά αισιόδοξους». «Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε την πορεία δράσης», είπε. «Εξαρτόμαστε από τα δεδομένα. Μέχρι τώρα, αυτό έχει αποδειχθεί πολύ καλή πρακτική».

Η οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα σε αντίξοες συνθήκες, όπως οι δασμοί, σημειώνοντας αύξηση 0,3% το τέταρτο τρίμηνο, που ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη. Η ανάπτυξη είναι πιθανό να υποστηριχθεί από τις αυξημένες δημόσιες δαπάνες στη Γερμανία και αλλού.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι παραμένουν. Ο κύριος κίνδυνος είναι η ασταθής εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, ενώ ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη υποχώρησε στο 1,7% τον Ιανουάριο. Αυτό θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη μειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τάσσονται υπέρ μιας πιο χαλαρής πολιτικής, ακόμη και αν η ΕΚΤ προβλέπει επιστροφή στο 2% το 2028.

Ο κ. Στουρνάρας δήλωσε ότι η ΕΚΤ έχει επιτύχει μια ομαλή προσγείωση, χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα κατάσταση «σταθερή ισορροπία».