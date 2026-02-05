Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2% για 5η φορά

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια σήμερα (5.2.2026) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όπως ανέμεναν οι αναλυτές.

Το ΔΣ της ΕΚΤ πήρε αυτή την απόφαση καθώς τα μακροοικονομικά στοιχεία δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές. Η ΕΚΤ διατήρησε το επιτόκιο που καταβάλλει στις τραπεζικές καταθέσεις στο 2%, όπου βρίσκεται από τον Ιούνιο, και επιβεβαίωσε εκ νέου ότι αναμένει ο πληθωρισμός να σταθεροποιηθεί στον στόχο της, ο οποίος είναι επίσης 2%.

«Η επικαιροποιημένη εκτίμηση (της ΕΚΤ) επιβεβαιώνει εκ νέου ότι ο πληθωρισμός θα πρέπει να σταθεροποιηθεί στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα», ανέφερε η κεντρική τράπεζα της ευρωζώνης σε δελτίο τύπου. Η ΕΚΤ δήλωσε ότι η οικονομία παρέμεινε «ανθεκτική σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον», επισημαίνοντας το χαμηλό ποσοστό ανεργίας, τους υγιείς ισολογισμούς του ιδιωτικού τομέα και τη σταδιακή αύξηση των δημόσιων δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές.

Ωστόσο, επανέλαβε την προειδοποίησή της για αβέβαιες προοπτικές, «ιδίως λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στην παγκόσμια εμπορική πολιτική και των γεωπολιτικών εντάσεων».

Ο πληθωρισμός στις 21 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ υποχώρησε στο 1,7% τον περασμένο μήνα, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024, και αναμένεται να παραμείνει ελαφρώς κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ για τουλάχιστον ένα έτος. Ωστόσο, η οικονομία της ευρωζώνης έχει αρχίσει να ανακάμπτει, με την κατανάλωση και τις επενδύσεις να επιταχύνονται τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025.