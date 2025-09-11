Μακρο-οικονομία

Συνάντηση Πιερρακάκη με το προεδρείο της ΠΟΜΙΔΑ

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το νέο πακέτο μέτρων που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Συνάντηση είχε σήμερα (11.9.2025) ο ΥΠΟΙΚ Κυριάκος Πιερρακάκης με τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα και το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ παρουσίασε στους εκπροσώπους της ΠΟΜΙΔΑ το νέο πακέτο μέτρων που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων.

Μεταξύ αυτών είναι:

  • Θέσπιση ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25%.
  • Παράταση της μείωσης φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων έως το 2026.
  • Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για τρία έτη σε κενές κατοικίες που θα μισθωθούν μακροχρόνια, εφόσον ενοικιαστούν έως το τέλος του 2026.
  • Παράταση έως το τέλος του 2026 της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.
  • Διατήρηση του περιορισμού νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων το 2026 στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.
  • Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους: μείωση 50% το 2026 και πλήρης απαλλαγή από το 2027 (περίπου 1 εκατ. δικαιώματα σε 12.720 οικισμούς).

Κατά τη συζήτηση, που διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, τέθηκε στο επίκεντρο η ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των κατοικιών που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση. Οι εκπρόσωποι της ΠΟΜΙΔΑ κατέθεσαν τις προτάσεις τους, τις οποίες το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζει, καθώς η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Την ΠΟΜΙΔΑ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Στράτος Παραδιάς, οι αντιπρόεδροι Χαράλαμπος Τσουτρέλης, Διονύσης Χιόνης και Νάνσυ Παπαλεξανδρή, ο αντιπρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ και πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης Κώστας Χαϊδούτης, ο γενικός γραμματέας Τάσος Βάππας, η αναπληρώτρια γενική γραμματέας Βασιλική Παραδιά και ο γραμματέας Ενημέρωσης Μάνος Κρανίδης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επαναλάβουν σύντομα τη συνάντησή τους.

