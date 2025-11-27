Συνάντηση Πιερρακάκη με τον πρωθυπουργό του κρατιδίου της Έσσης

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του ομόσπονδου κρατιδίου της Έσσης, Μπόρις Ράιν, είχε σήμερα (27.11.2025) στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης με τον πρωθυπουργό της Έσσης, συζήτησαν για τις σχέσεις της Ελλάδας με την Γερμανία αλλά και την διεύρυνση της συνεργασίας με το ομόσπονδο κρατίδιο.

Ο υπουργός μετά την συνάντηση, έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στο Facebook:

«Σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τον πρωθυπουργό του ομόσπονδου κρατιδίου της Έσσης, Boris Rhein, επιβεβαιώσαμε τις άριστες σχέσεις Ελλάδας- Γερμανίας, που, όπως διαπίστωσα και κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο Βερολίνο, βρίσκονται σήμερα στο ισχυρότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Εξετάσαμε τρόπους διεύρυνσης της συνεργασίας μας με την Έσση, ένα κομβικής σημασίας χρηματοπιστωτικό και βιομηχανικό κέντρο, όπου ανθεί η έρευνα και η τεχνολογία και στο οποίο ζουν πάνω από 35.000 Έλληνες ομογενείς.

Είχα, επίσης, την ευκαιρία να αναδείξω τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, τη συμβολή της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, καθώς και τη φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στο δημογραφικό.

Παρουσίασα, επίσης, στον πρωθυπουργό την ελληνική εμπειρία ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και ιδέες για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ομόσπονδα κρατίδια στην ψηφιοποίηση του κράτους.

Τέλος, ανταλλάξαμε ιδέες για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την ανάγκη απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών και την περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς».