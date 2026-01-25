Τα γεωπολιτικά σοκ αναδύουν δομικό κίνδυνο για τις τράπεζες – Πόσο ευαίσθητες είναι οι ελληνικές

Έκθεση της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) κατατάσσει τις ελληνικές τράπεζες στη ζώνη των ευρωπαϊκών τραπεζών που επηρεάζονται περισσότερο από τα γεωπολιτικά σοκ.

Η Ελλάδα μαζί με το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Αυστρία είναι χώρες που -σύμφωνα με τη μελέτη ΕΚΤ και ESRB- σε συγκυρίες που βάλλεται η εμπιστοσύνη και αυξάνεται το κόστος δανεισμού εμφανίζουν μεγαλύτερη πιστωτική συρρίκνωση, καθώς οι τράπεζες περιορίζουν δραστικά τις χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πρακτικά, λόγω των γεωπολιτικών σοκ προκαλείται οικονομική αβεβαιότητα και αναδύεται κίνδυνος για την οικονομική ανάπτυξη και την κερδοφορία των τραπεζών.

Η μετάδοση των γεωπολιτικών κινδύνων και της αβεβαιότητας της οικονομικής πολιτικής ποικίλλει, κυρίως μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αντανακλώντας διαφορετικά επίπεδα έκθεσης σε κινδύνους και διαφορετικά επίπεδα ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Εξάλλου, υπάρχει η εμπειρία επιπτώσεων σε ομόλογα, εμπορεύματα, μετοχές και συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τη διάρκεια σημαντικών πρόσφατων κρίσεων όπως η πανδημία Covid-19 και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Αυτά τα γεγονότα δείχνουν πώς τα γεωπολιτικά σοκ μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές.

Υπάρχει σημαντική ετερογένεια μεταξύ των χωρών όσον αφορά την εκτιμώμενη επίδραση των γεωπολιτικών σοκ. Το μέγεθος και η επιμονή αυτών των επιπτώσεων διαφέρουν μεταξύ των χωρών. ΕΚΤ και ESRB στη μελέτη τους βασίζονται σε ένα μοντέλο με επίκεντρο το κόστος δανεισμού και την εμπιστοσύνη, δηλαδή την προσφορά και τη ζήτηση αντίστοιχα.

Οι χώρες που εμφάνισαν μεγάλη μείωση της εμπιστοσύνης και απότομη αύξηση στο κόστος δανεισμού αντιμετώπισαν μεγαλύτερη πιστωτική συρρίκνωση (Βέλγιο, Ιταλία, Ολλανδία, Ελλάδα και Αυστρία). Αυτό μπορεί να σχετίζεται με το κανάλι ανατιμολόγησης κινδύνου ή το κανάλι των προσδοκιών που στρεσάρει τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Αντίθετα, οι χώρες με συγκρατημένες επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη και περιορισμένη μετακύλιση του κόστους έδειξαν μέτρια πιστωτική συρρίκνωση (Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Σλοβενία ​​και Σλοβακία).

Μερικές μικρές ανοιχτές οικονομίες -γενικά εκείνες με βαθύτερες και πιο ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές-, όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Αυστρία αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ευάλωτες σε τέτοια σοκ, ενώ οι μεγαλύτερες οικονομίες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, καθώς και αρκετές μικρότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας, φάνηκε να επηρεάζονται λιγότερο.