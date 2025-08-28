Θεοδωρικάκος: 300 εκατ. ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις στη Μακεδονία

Παρουσίαση των μεγάλων έργων που αλλάζουν την εικόνα της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργών, βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων της πόλης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε πως «η Θεσσαλονίκη αλλάζει πίστα και βρίσκεται σε μια πρωτοφανή ευτυχή συγκυρία, καθώς η Κυβέρνηση έχει σχέδιο που το υλοποιεί για την πόλη, τη Μακεδονία και τη Θράκη».

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «τον τελευταίο χρόνο εγκρίθηκαν 222 επενδυτικά σχέδια από τον αναπτυξιακό νόμο με στήριξη 301 εκατ. ευρώ για τη Μακεδονία και τη Θράκη» και συνέχισε πως «η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας και αποτελεί την πεμπτουσία των τριών πρώτων καθεστώτων ύψους 450 εκατ. ευρώ του νέου αναπτυξιακού νόμου». Τόνισε μάλιστα πως για πρώτη φορά υπάρχει ειδικό καθεστώς στο οποίο δεσπόζουν η Μακεδονία, η Θράκη και οι περιοχές με εισόδημα κάτω από το 70% του εθνικού μέσου όρου.

Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε και για τα Βιομηχανικά Πάρκα της Βόρειας Ελλάδας, όπου δίνονται συνολικά 22 εκατ. ευρώ. Στη Σίνδο κατευθύνονται τα 7,5 εκατ. ευρώ, όπου τα έργα αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης, βιολογικού καθαρισμού και οδικού δικτύου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2025. Αναφορικά με το στρατόπεδο Γκόνου, ο Υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι «προχωράμε στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού και μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα υπάρχει ανάδοχος για τη δημιουργία ενός ισχυρού διαμετακομιστικού κέντρου».

Τέλος, για το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης Γενιάς Thess INTEC στην Περαία, υπογράμμισε πως «είναι διακηρυγμένη η θέληση του Πρωθυπουργού να ολοκληρωθεί αυτό το καινοτόμο έργο. Υπάρχει η απόλυτη δέσμευσή μας, έχοντας εξασφαλίζει το σύνολο των χρημάτων, ώστε το έργο να γίνει από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και να ανοίξει μια νέα εποχή για την πόλη».