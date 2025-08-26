Μακρο-οικονομία

Θεοδωρικάκος: Επεστράφησαν στην ΑΑΔΕ 43 εκατ. ευρώ από ανολοκλήρωτες επενδύσεις

«Είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιστρέψουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χρήματα που δόθηκαν στο παρελθόν από τον αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν. Κάποιοι τότε το αμφισβήτησαν», δήλωσε ο Υπουργός
Τάκης Θεοδωρικάκος
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Το Υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά για πρώτη φορά στην επιστροφή χρημάτων από επενδύσεις προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν, υλοποιώντας τη δέσμευση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι «Είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιστρέψουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χρήματα που δόθηκαν στο παρελθόν από τον αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν. Κάποιοι τότε το αμφισβήτησαν».

«Σήμερα (26.8.25) ανακοινώνουμε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη στείλει για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ προς ανάκτηση. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο εντατικό ρυθμό τον έλεγχο και τις ανακτήσεις τις επόμενες εβδομάδες. Γιατί οφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας και ισχυρή ανάπτυξη στον τόπο», κατέληξε ο Υπουργός.

 

Μακρο-οικονομία
