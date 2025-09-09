Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη στρατηγική επένδυση της ELPEN που συμβάλλει στο νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας

Πιο δημοφιλή
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Τα μέτρα έχουν αγκαλιαστεί από τους πολίτες, δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ
Πακέτο δημόσιων επενδύσεων ύψους 16,7 δισ. ευρώ – Όλα τα νέα εργαλεία στήριξης της ελληνικής οικονομίας
Την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που τίθενται σε εφαρμογή παρουσίασε χθες (8.9.2025) ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης
Αναλυτικά όλα τα νέα μέτρα μείωσης των φόρων εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ και των τεκμηρίων διαβίωσης - Πίνακες με τις νέες κλίμακες
H εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ για μόνιμες μειώσεις φόρων από το 2026, ειδική στήριξη για οικογένειες και νέους, αλλαγές στη φορολογία ενοικίων, μισό ΕΝΦΙΑ και κατάργηση για πρώτη κατοικία σε χωριά έως 1.500 κατοίκους
Η συνταγή της κυβέρνησης για μείωση του κόστους της ενέργειας: Πειθαρχία στη λιανική, ιταλικό μοντέλο στη βιομηχανία
Σε δύο κατευθύνσεις στρέφεται η κυβέρνηση για να ενισχύσει τους καταναλωτές
ΔΕΘ 2025: Όλες οι νέες μειώσεις στους φόρους για εισοδήματα έως 60.000 ευρώ, επιπλέον ελαφρύνσεις για νέους και γονείς – Εκπτώσεις σε ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ
Η φορολογική μεταρρύθμιση φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε «καυτά» σύγχρονα ζητήματα όπως το δημογραφικό και το στεγαστικό
Ενδεχόμενη επιδείνωση της πολιτικής - οικονομικής κρίσης στη Γαλλία θα μειώσει ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη στην ΕΕ και έτσι τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης, ανεξάρτητα από τις μειώσεις στους συντελεστές φορολογίας
Θεοδωρικάκος: Νέο παραγωγικό πρότυπο, δημογραφικό και περιφερειακή αναγέννηση – Οι τρεις προκλήσεις για την Ελλάδα του 2030
Ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε πως ο αναπτυξιακός νόμος έχει στο επίκεντρό του την περιφέρεια
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την αποκλιμάκωση της χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος με την υποχρέωση των προμηθευτών να αναπροσαρμόσουν τις τελικές χρεώσεις