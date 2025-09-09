Μακρο-οικονομία

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη στρατηγική επένδυση της ELPEN που συμβάλλει στο νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας

Ο yπουργός Ανάπτυξης στις εγκαταστάσεις της φαρμακοβιομηχανίας στο Πικέρμι και στο Athens LifeTech Park στα Σπάτα
Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη στρατηγική επένδυση της ELPEN που συμβάλλει στο νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας

Τις 3 παραγωγικές μονάδες της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ELPEN στο Πικέρμι και το νέο πρότυπο κέντρο έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της βιοϊατρικής τεχνολογίας Athens LifeTech Park στα Σπάτα, επισκέφτηκε σήμερα (9.9.2025) ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η επένδυση έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις, υποστηρίζεται από το υπουργείο Ανάπτυξης με 14 εκατ. ευρώ – επιχορήγηση και φοροαπαλλαγές – και δημιουργούνται 1.600 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Μαζί στην επίσκεψη ήταν και η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη. Ο κ. Θεοδωρικάκος περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για την πορεία του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος της ELPEN, το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του εργοστασίου στο Πικέρμι, την κατασκευή νέας παραγωγικής μονάδας στην Κερατέα, την λειτουργία του Athens LifeTech Park στα Σπάτα και την ίδρυση μονάδας παραγωγής ογκολογικών φαρμάκων στην Τρίπολη, με την Win Medica.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε σε δήλωσή του: «Το όραμα, το σχέδιο και η στρατηγική μας για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο για την ελληνική οικονομία, αναδεικνύεται με τον πιο έντονο και σαφή τρόπο στην στρατηγική επένδυση που πραγματοποιεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία της ELPEN. Πρόκειται για έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στην ελληνική βιομηχανία, στηρίζουμε την έρευνα, την καινοτομία, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια, τις χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Μέσα από αυτή την επένδυση δημιουργούνται 1.600 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και δίνονται οι δυνατότητες σε νέους επιστήμονες να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους με πολύ ικανοποιητικούς όρους σε ό,τι αφορά το εισόδημά τους και την ποιότητα ζωής τους. Συνεχίζουμε την συνεργασία μας ώστε να πιάνουν τόπο τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών. Η μεγάλη επένδυση της ELPEN υποστηρίζεται με ένα ποσό της τάξεως των 14 εκατ. ευρώ. Υποστηρίζουμε την υγιή, δημιουργική επιχειρηματικότητα, που πραγματοποιεί παραγωγικές επενδύσεις, κάνει πραγματικότητα τις νέες τεχνολογίες στην πατρίδα και δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στις ανακτήσεις χρημάτων παλαιών επενδυτικών σχεδίων: «Ανακτούμε τα χρήματα απ’ όσους τα τελευταία 20 χρόνια πήραν προκαταβολές, αλλά δεν ολοκλήρωσαν τις επενδύσεις τους. Ήδη 66 εκατ. ευρώ οδεύουν στα κρατικά ταμεία και συνεχίζουμε την προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε χρήματα για σοβαρούς παραγωγικούς σκοπούς».

elpen theodorikakos elpen theodorikakos elpen theodorikakos

Από την πλευρά του, ο Θεόδωρος Τρύφων, co-CEO της ELPEN, τόνισε μετά το τέλος της επίσκεψης: «Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στις εγκαταστάσεις μας τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο. Συζητήσαμε αναλυτικά για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας και πώς θα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική που θα κατευθύνει πόρους σε εταιρείες που θα παράγουν, θα εξάγουν, θα καινοτομούν και θα συνεισφέρουν με νέες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις τρεις παραγωγικές μας μονάδες στο Πικέρμι, όπου απασχολούμε 600 εργαζόμενους, καθώς και στο μεγάλο νέο Πάρκο Καινοτομίας και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στα Σπάτα. Αρχίζουμε και σχεδιάζουμε την επόμενη πενταετία, σε συνεργασία με την Πολιτεία, για το πώς οι πόροι του Κράτους θα κατευθύνονται εκεί που υπάρχει μεγάλη Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία για την οικονομία και την κοινωνία».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Πακέτο δημόσιων επενδύσεων ύψους 16,7 δισ. ευρώ – Όλα τα νέα εργαλεία στήριξης της ελληνικής οικονομίας
Την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που τίθενται σε εφαρμογή παρουσίασε χθες (8.9.2025) ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης
Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης 1
Αναλυτικά όλα τα νέα μέτρα μείωσης των φόρων εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ και των τεκμηρίων διαβίωσης - Πίνακες με τις νέες κλίμακες
H εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ για μόνιμες μειώσεις φόρων από το 2026, ειδική στήριξη για οικογένειες και νέους, αλλαγές στη φορολογία ενοικίων, μισό ΕΝΦΙΑ και κατάργηση για πρώτη κατοικία σε χωριά έως 1.500 κατοίκους
Κυριάκος Πιερρακάκης
173
ΔΕΘ 2025: Όλες οι νέες μειώσεις στους φόρους για εισοδήματα έως 60.000 ευρώ, επιπλέον ελαφρύνσεις για νέους και γονείς – Εκπτώσεις σε ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ
Η φορολογική μεταρρύθμιση φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε «καυτά» σύγχρονα ζητήματα όπως το δημογραφικό και το στεγαστικό
Κόσμος στην Ερμού 94
Γιατί και πώς μπορεί να μπει γαλλικός «κόφτης» στα μέτρα της ΔΕΘ για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης
Ενδεχόμενη επιδείνωση της πολιτικής - οικονομικής κρίσης στη Γαλλία θα μειώσει ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη στην ΕΕ και έτσι τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης, ανεξάρτητα από τις μειώσεις στους συντελεστές φορολογίας
Γιατί μπορεί να μπει γαλλικός «κόφτης» στα μέτρα της ΔΕΘ για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα
Newsit logo
Newsit logo