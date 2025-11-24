Μακρο-οικονομία

Τι δείχνει η «ακτινογραφία» της λιανικής αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος για φέτος

Διατηρεί την πρωτοκαθεδρία της η ΔΕΗ σε αριθμό μετρητών και κατανάλωση
Χάρης Αποσπόρης

Δεκαεπτά διαφορετικοί προμηθευτές ανταγωνίζονται εντός της αγοράς λιανικής ηλεκτρικού ρεύματος για ένα σύνολο 7.677.673 μετρητών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ για το πρώτο εννεάμηνο του έτους.

Στο πλήθος των μετρητών, η ΔΕΗ εκπροσωπεί το 72,51% ή 5.566.700, ενώ οι δεκαέξι υπόλοιπες εταιρείες ρεύματος το 27,49%, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς, που αφορούν το μήνα Αύγουστο.

Μερίδιο 8,48% διαθέτει η Protergia, 4,86% η ΖΕΝΙΘ, 4,39% η Ήρων και 3,88% η Elpedison, όντας οι μεγαλύτερες από τους εναλλακτικούς παρόχους.

Σε όρους κατανάλωσης, η ΔΕΗ διαθέτει το 63,38% της αγοράς στη Χαμηλή Τάση, το 38,48% στη Μέση Τάση, ενώ στην Υψηλή Τάση πρώτη είναι η Metlen με 46,79%.

Διεισδύοντας στα επιμέρους τμήματα, στη Χαμηλή Τάση υπάρχουν 5.451.801 οικιακοί καταναλωτές, 531.837 δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, 1.324.700 εμπορικοί και βιομηχανικοί, όπως και 350.102 λοιποί καταναλωτές.

Στους οικιακούς η ΔΕΗ εκπροσωπεί το 70,30% των ρολογιών, στο ΚΟΤ το 71,21%, στους εμπορικούς και βιομηχανικούς το 69% και στους λοιπούς πελάτες το 96,64%.

Τέλος, στη Μέση Τάση το πλήθος τους ανέρχεται σε 18.708, με τη ΔΕΗ να έχει ένα μερίδιο 52,84% με 9.885 μετρητές. 

