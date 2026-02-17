Μακρο-οικονομία

Τιμές… άνοιξης έφεραν στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού οι άνεμοι

Electrometer is measuring power consumption. Coins in foreground. Expensive electricity concept. 3D rendered illustration.
iStock
Χάρης Αποσπόρης

Οι έντονοι άνεμοι των τελευταίων ημερών καταβαράθρωσαν τις τιμές του ηλεκτρισμού στη χώρα μας, σε επίπεδα που θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά χειμώνα.

Ενδεικτικό είναι ότι τα τελευταία 24ωρα παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα ανώμαλες για την εποχή συνθήκες: Την Κυριακή η μέση τιμή έπεσε σε μόλις 27 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με τις ΑΠΕ και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά να καλύπτουν άνω του 70% των αναγκών.

Τη Δευτέρα η τάση συνεχίστηκε με 71 ευρώ και σήμερα, Τρίτη, η τιμή υποχωρεί εκ νέου στα 57 ευρώ. Όλα αυτά ενώ η χονδρική έκλεισε τον Ιανουάριο κοντά στα 110 ευρώ/MWh, δηλαδή μιλάμε για έντονες αποκλίσεις.

Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν ακόμα και αρνητικές ωριαίες τιμές, ένα φαινόμενο που κανονικά δεν παρατηρείται το χειμώνα, αλλά πολύ περισσότερο την άνοιξη.

Με τον τρόπο αυτό, η μέση χονδρική κατά το πρώτο μισό του Φεβρουαρίου βρέθηκε στα 91 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 20 ευρώ χαμηλότερα από τον Ιανουάριο. Έτσι, εφόσον οι συνθήκες παραμείνουν ομαλές, η προσδοκία είναι ότι θα δούμε μειωμένα τιμολόγια ρεύματος για το Μάρτιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
67
59
50
47
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo