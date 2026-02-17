Τιμές… άνοιξης έφεραν στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού οι άνεμοι

Οι έντονοι άνεμοι των τελευταίων ημερών καταβαράθρωσαν τις τιμές του ηλεκτρισμού στη χώρα μας, σε επίπεδα που θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά χειμώνα.

Ενδεικτικό είναι ότι τα τελευταία 24ωρα παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα ανώμαλες για την εποχή συνθήκες: Την Κυριακή η μέση τιμή έπεσε σε μόλις 27 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με τις ΑΠΕ και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά να καλύπτουν άνω του 70% των αναγκών.

Τη Δευτέρα η τάση συνεχίστηκε με 71 ευρώ και σήμερα, Τρίτη, η τιμή υποχωρεί εκ νέου στα 57 ευρώ. Όλα αυτά ενώ η χονδρική έκλεισε τον Ιανουάριο κοντά στα 110 ευρώ/MWh, δηλαδή μιλάμε για έντονες αποκλίσεις.

Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν ακόμα και αρνητικές ωριαίες τιμές, ένα φαινόμενο που κανονικά δεν παρατηρείται το χειμώνα, αλλά πολύ περισσότερο την άνοιξη.

Με τον τρόπο αυτό, η μέση χονδρική κατά το πρώτο μισό του Φεβρουαρίου βρέθηκε στα 91 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 20 ευρώ χαμηλότερα από τον Ιανουάριο. Έτσι, εφόσον οι συνθήκες παραμείνουν ομαλές, η προσδοκία είναι ότι θα δούμε μειωμένα τιμολόγια ρεύματος για το Μάρτιο.