Κικίλιας: Η ναυτιλία βασικός πυλώνας του ελληνικού ΑΕΠ – Το ειδικό βάρος της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά

Στη διαχρονική δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά τον χαιρετισμό του στο Xinde Marine Forum Athens 2026, που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026.

Ο Βασίλης Κικίλιας, σχολίασε την παρουσία σημαντικών ανθρώπων της ναυτιλίας στην Αθήνα, οι οποίοι βρίσκονται στην πρωτεύουσα προκειμένου να παρευρεθούν στα «Ποσειδώνια», τα οποία χαρακτήρισε διοργάνωση-ορόσημο για τη διεθνή ναυτιλία.

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Η σημασία της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία

Η ναυτιλία χαρακτηρίστηκε από τον υπουργό ως ένας από τους βασικούς πυλώνες του ελληνικού ΑΕΠ, αφού αυτός ο τομέας προσφέρει περίπου 200.000 καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και συνεισφέρει το 7-8% του ΑΕΠ της χώρας.

Ο Βασίλης Κικίλιας ανέδειξε την παγκόσμια θέση της ελληνόκτητης ναυτιλίας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 20-21% της παγκόσμιας χωρητικότητας και το 61% του στόλου που ελέγχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της επανασύνδεσης της νέας γενιάς με τα επαγγέλματα της θάλασσας, τονίζοντας ότι η ναυτιλία σήμερα συνδέεται με την αναγέννηση των ναυπηγείων, την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και τη δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών γύρω από τη ναυτιλία, την ενέργεια και το διεθνές εμπόριο.

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H COSCO στον Πειραιά

Για τη συνεργασία μεταξύ της COSCO και της ελληνικής διοίκησης στο λιμάνι του Πειραιά, ο υπουργός Ναυτιλίας σχολίασε ότι αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική επένδυση, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και περιορισμένες δυνατότητες επενδύσεων.

Παρουσία του Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Fang Qiu, επεσήμανε ότι «Η Ελλάδα συνεχίζει να προχωρά μπροστά τόσο σε επίπεδο ελληνόκτητων τόσο και ελληνικής σημαίας πλοίων. Τα 5.800 πλοία δεν είναι ένας αριθμός που μπορεί να περάσει απαρατήρητος. Είμαστε υπερήφανοι για την πρώτη θέση παγκοσμίως, αλλά αυτή η πρωτιά συνοδεύεται από ευθύνη».

Τέλος, σε σχέση με τις συζητήσεις στον IMO για τις εκπομπές άνθρακα, ο Βασίλης Κικίλιας επισήμανε ότι, εφόσον η ναυτιλία είναι παγκόσμια, απαιτείται και μια παγκόσμια συμφωνία. Όπως ανέφερε, «κάθε χώρα και κάθε μεγάλος διεθνής παράγοντας πρέπει να καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε το προσεχές φθινόπωρο να επιτευχθεί μια ρεαλιστική συμφωνία που θα λειτουργεί προς όφελος όλων».