Μακρο-οικονομία

Πιτσιλής: Ευχαριστήρια επιστολή στα στελέχη της ΑΑΔΕ για τα εύσημα Κομισιόν και ΔΝΤ

Το έργο της ΑΑΔΕ συνέβαλλε στην έξοδο της Ελλάδας από τον κατάλογο χωρών με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, στο βήμα του ομιλητή
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
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Το ευχαριστώ του στους εργαζόμενους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έστειλε μέσω επιστολής ο διοικητής της αρχής, Γιώργος Πιτσιλής για τις επιδόσεις του ανθρώπινου δυναμικού ως προς τους στόχους που έχει θέσει η αρχή, σε συνέχεια των θετικών αναφορών από Κομισιόν και ΔΝΤ.

Από τις πρόσφατες εκθέσεις της Κομισιόν και του ΔΝΤ αναγνωρίζεται η πρόοδος που έχει επιτύχει η Ελλάδα σε τομείς της φορολογικής διοίηκησης, γεγονός που έδωσε την αφορμή στον Γιώργο Πιτσιλή να ευχαριστίσει τα στελέχη της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, η πρόοδος της χώρας που παρουσιάζεται μέσα από τους δύο θεσμούς, αφορά στην:

  • Ψηφιοποίηση των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων
  • Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων συμμόρφωσης
  • Σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ
  • Συνολική ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης στη χώρα

Η συμβολή του έργου της ΑΑΔΕ αναγνωρίζεται ως καθοριστική για την έξοδο της Ελλάδας από τον κατάλογο χωρών με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες, τόνισε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής, επικαλούμενος τις δύο εκθέσεις.

Τέλος, αναφερόμενος στους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ τόνισε ότι: «Κάθε ψηφιακό σύστημα που αναπτύξατε, κάθε διαδικασία που βελτιώσατε, κάθε φορολογούμενο που εξυπηρετήσατε με αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα — όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα που σήμερα αναγνωρίζουν όλοι οι διεθνείς θεσμοί. Ο στόχος μας είναι σαφής: Να συνεχίσουμε όλοι μαζί στην κατεύθυνση της διαρκούς αναβάθμισης των υπηρεσιών και της λειτουργίας της ΑΑΔΕ».

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