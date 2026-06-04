Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν στο κέρδος και το νέο «όπλο» στα χέρια των καταναλωτών

«Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Λειτουργεί θετικά και βοηθάει την Ανεξάρτητη Αρχή να κάνει τους ελέγχους», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του μέτρου, τονίζοντας ότι στις 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορά το πλαφόν «έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις τον μήνα απ’ ό,τι γίνονταν πριν και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών».

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Όπως επισήμανε o υπουργός, αυτό αποδεικνύει «τη χρησιμότητα του ελέγχου και τη χρησιμότητα του μέτρου», καθώς χωρίς το πλαφόν, «η Ανεξάρτητη Αρχή δεν θα είχε τίποτα να ελέγξει».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν αποτελεί μόνιμο μέτρο: «Δεν είναι για πάντα. Δεν είναι το σχέδιό μας, δεν είναι το όραμά μας για την οικονομία. Αλλά όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις, δεν είναι ανάγκη εκεί να κερδίζεις 120%. Πρέπει να υπάρχει μέτρο, λογική και ισορροπία».

Μιλώντας για τους ελέγχους στην αγορά, τόνισε ότι τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στα δύο χρόνια που ο ίδιος βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ.

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Ο πληθωρισμός και το «PosoKanei»

Σχετικά με τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι ο πληθωρισμός επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, με πρώτο τον διεθνή παράγοντα.

Παράλληλα, τόνισε ότι σε λίγες ημέρες θα παρουσιαστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή η νέα εφαρμογή «PosoKanei», μια αναβαθμισμένη εκδοχή προηγούμενων πλατφορμών, όπως ο e-Katanalotis, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν online πόσο κοστίζει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης το ίδιο προϊόν στα σούπερ μάρκετ.

Αναπτυξιακός Νόμος και «Turkaegean»

Αναφερόμενος στον Αναπτυξιακό Νόμο, ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι εφαρμόζεται με ταχύτητα, διαφάνεια και ξεκάθαρο προσανατολισμό στη βιομηχανία και τις νέες τεχνολογίες, ενώ για τις επιχειρήσεις που έλαβαν χρήματα χωρίς να υλοποιήσουν επενδύσεις ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν επιστραφεί 126 εκατ. ευρώ απο 213 επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στην υπόθεση με το εμπορικό σήμα Turkaegean, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι «δώσαμε μάχη υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων για να μπει οριστικό τέλος στο εμπορικό σήμα Turkaegean». Επισήμανε πως η Ελλάδα κέρδισε σε δεύτερο βαθμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας πως «είναι προφανές ότι θα κάνουμε τα πάντα για να μην υπάρχει το σήμα Turkaegean».





