Μακρο-οικονομία

Το 52% των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνει οικονομικά χειρότερα σε σχέση με το παρελθόν

Άνοδος πωλήσεων στο λιανεμπόριο το 2025, με τους καταναλωτές να περιορίζονται κυρίως στα βασικά αγαθά
Σούπερ μάρκετ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ REUTERS

Στην Ελλάδα, περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές δηλώνουν ότι η οικονομική τους κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Συγκεκριμένα, το 52% είναι σε χειρότερη οικονομική θέση, με το αντίστοιχο ποσοστό παγκοσμίως διαμορφώνεται στο 32%. Παράλληλα, μόλις το 3% των Ελλήνων δηλώνει ότι μπορεί να ξοδεύει ελεύθερα, ενώ το 63% καλύπτει μόνο τις βασικές του ανάγκες, έναντι 41% σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Φλώρο, Retail Vertical Leader, Mediterranean Cluster της NielsenIQ.

Την ίδια στιγμή, η επιβάρυνση των νοικοκυριών από τις αυξήσεις τιμών παραμένει σημαντική. Η μέση σωρευτική πληθωριστική επίδραση στην Ελλάδα την περίοδο 2004 – 2025 φτάνει το +48,8%, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον διαρκούς πίεσης στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.

Το 2025 το συνολικό «καλάθι» κατηγοριών αυξήθηκε σε αξία κατά +5,7%, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 19,323 δισ. ευρώ από 18,288 δισ. ευρώ το 2024. Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν το οργανωμένο λιανεμπόριο, το οποίο το 2025 ενισχύθηκε κατά +7,1%, συμβάλλοντας στο 82,4% της αξίας πωλήσεων του συνόλου της αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της κατανάλωσης προς τις μεγάλες οργανωμένες αλυσίδες.

Σε επίπεδο κατηγοριών, τα τρόφιμα και ποτά παραμένουν ο βασικός πυλώνας της αγοράς με ετήσια ανάπτυξη +6,8%, ενώ ακόμα μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν τα «φρέσκα+χύμα» στο +10,1%, δείχνοντας ότι ο καταναλωτής συνεχίζει να δίνει βάρος στις βασικές καθημερινές αγορές.

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με ανάπτυξη +6,1%, αυξάνοντας οριακά το μερίδιό τους από 24,3% σε 24,4%, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η αναζήτηση αξίας παραμένει ισχυρό κριτήριο επιλογής για τον Έλληνα καταναλωτή.

Αύξηση 6,1% παρουσιάζει ο συνολικός τζίρος του οργανωμένου λιανεμπορίου το πρώτο δίμηνο του 2026. Στο κανάλι της χονδρικής (Cash & Carry) στο πρώτο δίμηνο του 2026 η αξία πωλήσεων αυξήθηκε κατά 4,6% κυρίως λόγω της αύξησης του όγκου κατά 6,1% καθώς οι τιμές κινήθηκαν πτωτικά κατά 1,5%. 

Ο κ. Φλώρος ανέφερε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέα δεδομένα και αυξημένη αβεβαιότητα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη για το σύνολο της χρονιάς. Ωστόσο τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει την ισχυρή ανάπτυξή της το 2026, ξεπερνώντας τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης 1,2% της Ευρωζώνης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
96
87
66
63
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
Για τις αντιδράσεις από τους πρατηριούχους, ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε πως «δεν με εκκπλήσουν και τις καταλαβαίνω, όταν βάζεις φραγμό σε κάποιον να κερδίσει παραπάνω»
Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος
Newsit logo
Newsit logo