Το 52% των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνει οικονομικά χειρότερα σε σχέση με το παρελθόν

Στην Ελλάδα, περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές δηλώνουν ότι η οικονομική τους κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Συγκεκριμένα, το 52% είναι σε χειρότερη οικονομική θέση, με το αντίστοιχο ποσοστό παγκοσμίως διαμορφώνεται στο 32%. Παράλληλα, μόλις το 3% των Ελλήνων δηλώνει ότι μπορεί να ξοδεύει ελεύθερα, ενώ το 63% καλύπτει μόνο τις βασικές του ανάγκες, έναντι 41% σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Φλώρο, Retail Vertical Leader, Mediterranean Cluster της NielsenIQ.

Την ίδια στιγμή, η επιβάρυνση των νοικοκυριών από τις αυξήσεις τιμών παραμένει σημαντική. Η μέση σωρευτική πληθωριστική επίδραση στην Ελλάδα την περίοδο 2004 – 2025 φτάνει το +48,8%, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον διαρκούς πίεσης στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.

Το 2025 το συνολικό «καλάθι» κατηγοριών αυξήθηκε σε αξία κατά +5,7%, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 19,323 δισ. ευρώ από 18,288 δισ. ευρώ το 2024. Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν το οργανωμένο λιανεμπόριο, το οποίο το 2025 ενισχύθηκε κατά +7,1%, συμβάλλοντας στο 82,4% της αξίας πωλήσεων του συνόλου της αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της κατανάλωσης προς τις μεγάλες οργανωμένες αλυσίδες.

Σε επίπεδο κατηγοριών, τα τρόφιμα και ποτά παραμένουν ο βασικός πυλώνας της αγοράς με ετήσια ανάπτυξη +6,8%, ενώ ακόμα μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν τα «φρέσκα+χύμα» στο +10,1%, δείχνοντας ότι ο καταναλωτής συνεχίζει να δίνει βάρος στις βασικές καθημερινές αγορές.

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με ανάπτυξη +6,1%, αυξάνοντας οριακά το μερίδιό τους από 24,3% σε 24,4%, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η αναζήτηση αξίας παραμένει ισχυρό κριτήριο επιλογής για τον Έλληνα καταναλωτή.

Αύξηση 6,1% παρουσιάζει ο συνολικός τζίρος του οργανωμένου λιανεμπορίου το πρώτο δίμηνο του 2026. Στο κανάλι της χονδρικής (Cash & Carry) στο πρώτο δίμηνο του 2026 η αξία πωλήσεων αυξήθηκε κατά 4,6% κυρίως λόγω της αύξησης του όγκου κατά 6,1% καθώς οι τιμές κινήθηκαν πτωτικά κατά 1,5%.

Ο κ. Φλώρος ανέφερε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέα δεδομένα και αυξημένη αβεβαιότητα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη για το σύνολο της χρονιάς. Ωστόσο τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει την ισχυρή ανάπτυξή της το 2026, ξεπερνώντας τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης 1,2% της Ευρωζώνης.