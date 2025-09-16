Μακρο-οικονομία

ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,1 δισ. ευρώ εμφάνισε ο Κρατικός Προϋπολογισμός στο οκτάμηνο 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ η αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά περίπου 65%, αντανακλά τόσο την αύξηση των φορολογικών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού στα 46,7 δισ. ευρώ έναντι 43,3 δισ. ευρώ πέρυσι
Η Τράπεζα της Ελλάδος
EUROKINISSI / ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Στα 8,1 δισ. ευρώ, αυξήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι (4,9 δισ. ευρώ) σε ταμειακή βάση, όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ η αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά περίπου 65%, αντανακλά τόσο την αύξηση των φορολογικών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού στα 46,7 δισ. ευρώ έναντι 43,3 δισ. ευρώ πέρυσι, όσο και την αύξηση των δαπανών του στα 42,2 δισ. ευρώ από 38,8 δισ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 1,36 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πλεόνασμα επίσης ύψους 2 δις. ευρώ εμφάνισε ο Κρατικός Προϋπολογισμός έναντι ελλείμματος 929 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τέλος, η δαπάνη για τόκους που κατέβαλε ο Προϋπολογισμός για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους ήταν αυξημένη στα 6,1 δισ. ευρώ έναντι 5,8 δισ. ευρώ πέρυσι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo