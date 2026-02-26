ΒΕΘ: 4 στους 10 βιοτέχνες εξάγουν πάνω από 30% των προϊόντων τους

Η εξωστρέφεια αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης για τις ελληνικές βιοτεχνίες, με το 92% των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στο 2μηνο οικονομικό βαρόμετρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο να δηλώνει ότι οι εξαγωγές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιχειρηματική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης.

Όπως αναφέρει σε σημερινή (26.2.2026) του σχετική ανακοίνωση το ΒΕΘ, 4 στους 10 βιοτέχνες διοχετεύουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, με το 34% των εξαγωγέων να δηλώνουν ότι έχουν παρουσία εκτός ελληνικών συνόρων για περισσότερα από 20 χρόνια και το 24% να τονίζει ότι προωθεί στο εξωτερικό άνω του 30% των προϊόντων του.

Από το σύνολο των 425 συμμετεχόντων, μελών του ΒΕΘ στο 2μηνο οικονομικό βαρόμετρο που διενήργησε για λογαριασμό του επιμελητηρίου η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, το 35% δήλωσε πως εξάγει, ενώ το 65% απάντησε αρνητικά.

Το 15% των επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό ανέφεραν ότι εξάγουν τα τελευταία 1 με 5 χρόνια, το 22% ότι προωθούν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό για διάστημα έως και 10 χρόνια, το 29% μέχρι 20 χρόνια, ενώ παρουσία ετών που ξεπερνά τα 20 χρόνια, δηλώνει πως έχει το 34%.

Στην ερώτηση «τι ποσοστό επί του συνόλου του τζίρου σας κατευθύνεται στο εξωτερικό;», το 48% όσων εξάγουν απαντούν «5% – 10%», το 18% «10% – 20%», ενώ το 10% διοχετεύει το 20 έως 30% της παραγωγής του εκτός Ελλάδας. Άνω του 30% της παραγωγής του εξάγει το 24%.

Συνδυασμός εξαγωγών, συμμετοχών σε εκθέσεις και συνεργασιών με ξένες εταιρείες

Στην ερώτηση «με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η εξωστρέφεια της επιχείρησης σας;», το 22% απαντά με τις εξαγωγές, το 14% με συμμετοχές σε εκθέσεις εξωτερικού / εσωτερικού, το 19% με συνεργασίες με επιχειρήσεις του εξωτερικού, ενώ το 45% απαντά με όλα τα παραπάνω, γεγονός που καταδεικνύει πως 1 στις 2 βιοτεχνίες έχει αφομοιώσει όλους τους δυνατούς τρόπους για τη διείσδυση τους στο εξωτερικό.

Τι βάζει φρένο στις εξαγωγές

Το 30% όσων δεν εξάγουν απαντούν πως έχουν επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά, το 10% εκτιμά πως οι εξαγωγές αφορούν μεγαλύτερες επιχειρήσεις, το 16% επικαλείται έλλειψη ρευστότητας, το 20% κάνει λόγο για δυσκολία δημιουργίας δικτύου για την προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης, το 8% μιλά για ανεπαρκή πληροφόρηση, ενώ το 16% απαντά πως δεν υπάρχουν επιδοτήσεις/κίνητρα για τις εξαγωγές.

Σταθερός ο τζίρος για 5 στους 10 βιοτέχνες

Σχετικά με την κατάσταση της επιχείρησής του, το 53% των ερωτηθέντων επιχειρηματιών βιοτεχνών δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική, το 25% καλή και το 22% κακή. Για τους επόμενους 6 μήνες, το 57% εκτιμά πως η κατάσταση της επιχείρησής του θα είναι η ίδια, το 22% υπολογίζει πως θα είναι καλύτερη, ενώ το 21% χειρότερη.

Το 82% απαντά πως θα διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής του το επόμενο δίμηνο, το 12% δηλώνει πως θα προσλάβει προσωπικό και το 6% πως θα απολύσει. Ίδιος παρέμεινε ο τζίρος για το 46% των ερωτηθέντων, το 42% απαντά πως κατέγραψε μείωση, ενώ το 12% πως αυξήθηκε.

Αναφορικά με το δείκτη οικονομικής συγκυρίας, συνεχίζει το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου να βρίσκεται σε θετική τροχιά, ήτοι στις 5,9 μονάδες, βελτιωμένος σε σχέση με το διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2025, όποτε ήταν στις 5,1 μονάδες.