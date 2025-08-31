Μακρο-οικονομία

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Σημάδια «κόπωσης» στις αγορές της Νότιας Ευρώπης

Η ελληνική αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων ξεχώρισε, αφού η προσφορά καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση
Ακίνητα στην Αθήνα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακίνητων στην Ευρώπη τον περασμένο μήνα, με τις διαθέσιμες καταχωρίσεις να φθάνουν τα 4,15 εκατομμύρια (+2,8% σε ετήσια βάση). Μάλιστα, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 7,7%, αγγίζοντας τις 61,3 εκατ. διανυκτερεύσεις, ενώ η πληρότητα ενισχύθηκε κατά 3%.

Σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή καταγραφή της AirDNA, η ελληνική αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων ξεχώρισε, αφού η προσφορά καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, η ζήτηση διαμορφώθηκε ακόμη υψηλότερα με άνοδο 7,5%, ενώ η πληρότητα ενισχύθηκε κατά 2%.

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, χώρες όπως η Ιταλία (-1,5%), η Ισπανία (-1,2%) και η Γαλλία (-1,1%) κατέγραψαν πτώση προσφοράς, με εξαίρεση επιμέρους περιοχές που εμφάνισαν μικρές αυξήσεις.

Τα πολυτελή ακίνητα

Η AirDNA καταγράφει ενίσχυση της ζήτησης κυρίως στην κατηγορία των luxury (+14%) και upscale (+9%) καταλυμάτων, με την Ευρώπη να αναδεικνύει νέες αγορές όπως η Νορβηγία και η Ελβετία.

«Η Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία σε βίλες και πολυτελείς κατοικίες, επωφελείται από αυτήν τη διεθνή τάση, καθώς προσελκύει ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος που αναζητούν αναβαθμισμένες εμπειρίες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι προοπτικές

Οι προκρατήσεις στην Ευρώπη δείχνουν ισχυρή δυναμική και για τους επόμενους μήνες. Συγκεκριμένα, για τον Σεπτέμβριο οι κρατήσεις είναι αυξημένες κατά 10%, ενώ για τον Οκτώβριο κατά 13%. Αντιθέτως, ο Νοέμβριος δείχνει επιβράδυνση με μόλις +2%, γεγονός που ενδεχομένως υποδηλώνει συγκράτηση της ζήτησης ενόψει χειμώνα.

Νέοι «προορισμοί»

Σύμφωνα με όσα έχει καταδείξει έτερη έρευνα της ΑirDNA οι λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί της Ανατολικής και Βόρειας Ευρώπης καταγράφουν ραγδαία άνοδο, υποδηλώνοντας στροφή των ταξιδιωτών προς εναλλακτικές, λιγότερο κορεσμένες και πιο οικονομικές περιοχές.

Χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχία και η Κροατία παρουσίασαν σημαντική αύξηση στη ζήτηση. Ειδικά στην Κροατία, η προσφορά μειώθηκε κατά 0,8%, αλλά η ζήτηση αυξήθηκε κατά 11,7%, οδηγώντας σε αύξηση της πληρότητας κατά 10,6%. Αντίστοιχα, η Πολωνία και η Τσεχία είδαν τη ζήτηση να εκτοξεύεται άνω του 15%.

Αξιοσημείωτη είναι και η περίπτωση της Νορβηγίας, η οποία κατέγραψε αύξηση 27% στη ζήτηση, της Λιθουανίας και της Εσθονίας με αυξήσεις μεταξύ 20-30% για κρατήσεις του Αυγούστου.

Πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς

Όπως αναφέρεται η εντυπωσιακή ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε όλη την Ευρώπη -και ειδικά στην Ελλάδα- έχει αναπόφευκτα ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τις ρυθμίσεις και το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.

Σε πολλές χώρες, οι τοπικές αρχές έχουν εισαγάγει κανόνες που αφορούν τη διάρκεια των μισθώσεων, τη φορολόγηση ή την καταγραφή των ακινήτων, επιχειρώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στις ανάγκες των κατοίκων, των ξενοδόχων και των ιδιοκτητών.

Στην Ελλάδα, η συζήτηση είναι έντονη, καθώς η βραχυχρόνια μίσθωση έχει εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι του τουριστικού προϊόντος, δημιουργώντας όμως και προβληματισμούς γύρω από θέματα όπως η στεγαστική πίεση στα μεγάλα αστικά κέντρα ή οι ίσοι όροι ανταγωνισμού με τα ξενοδοχεία.

