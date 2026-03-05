Χωρίς στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης συνεχίζεται το σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Στην τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά τη δράση «Φορτίζω Παντού», που αφορά την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, προχώρησε η κυβέρνηση, καθώς σύντομα λήγει η χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Να θυμίσουμε ότι στόχος της δράσης «Φορτίζω Παντού», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι η εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων αστικών, περιαστικών περιοχών, καθώς και άλλων σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων, εντός λιμένων και αερολιμένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, η νέα απόφαση προβλέπει τη μετάβαση της δράσης προς εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Πλέον, το ύψος της συνολικής ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 40 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 8 εκατ. ευρώ αφορούν την υλοποίηση των σχεδίων φόρτισης των ΟΤΑ α’ βαθμού, μετά την προκήρυξη σχετικών διαγωνισμών. Τα 32 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους οι οποίοι δεν τελούν υπό την αρμοδιότητα Ο.Τ.Α α’ βαθμού.

Να σημειώσουμε, επίσης, ότι η κατανομή των χρημάτων ανά Περιφέρεια προβλέπει τα μεγαλύτερα ποσά στην Αττική και τη Δυτική Μακεδονία.

Πλέον, ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται το τέλος του 2026 για τα σχέδια φόρτισης των Δήμων και το τέλος του 2027 στη δεύτερη περίπτωση. Η ολοκλήρωση της δράσης θα γίνει το αργότερο ως τα τέλη του 2028.