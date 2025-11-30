ΥΠΕΝ: Νέο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, με τη νομοθετική πρωτοβουλία η Ελλάδα προχωρά στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής για την προστασία του περιβάλλοντος, αποκτώντας διεθνή τεχνογνωσία και ενισχύοντας τις εγχώριες δεξιότητες.

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τις 4 έως τις 19 Νοεμβρίου, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κανόνων για την ασφαλή διαχείριση του διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αδειοδότηση, τους όρους πρόσβασης στις αποθήκες, αλλά και αντισταθμιστικά μέτρα για τις περιοχές όπου θα γίνει η αποθήκευση.

Η τεχνολογία CCS (Carbon Capture and Storage) επιτρέπει τη δέσμευση του CO₂ από βιομηχανικές μονάδες, τη μεταφορά του με ασφάλεια και την αποθήκευσή του στο υπέδαφος. Πρόκειται για μέθοδο που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Νορβηγία και οι ΗΠΑ, ενώ μεγάλα έργα αναπτύσσονται και σε ευρωπαϊκά βιομηχανικά clusters σε Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι να ενισχυθεί η συμβολή της χώρας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με έναν επιστημονικά τεκμηριωμένο και διεθνώς δοκιμασμένο τρόπο, ενώ παράλληλα ορίζονται με σαφήνεια οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς στον συγκεκριμένο τομέα.