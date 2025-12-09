Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για σχολάζουσες κληρονομιές και κοινωφελείς περιουσίες

Με τη θετική ψήφο της ΝΔ ψηφίσθηκε επί της αρχής, στην Ολομέλεια, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές προς το Δημόσιο.

Η υπουργική τροπολογία που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με τις διατάξεις για τη σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς με τις εκάστοτε χορηγούμενες ετήσιες αυξήσεις των κυρίων συντάξεων, τη μεταφορά υφιστάμενων ιδρυμάτων και περιουσιών σε εκκλησιαστικά ιδρύματα, καθώς και την παραχώρηση χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης έκτασης αποχαρακτηρισμένης από τη χερσαία ζώνη Λιμένος Κέρκυρας στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων, ψηφίσθηκε από όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ και της Νέας Αριστεράς που τάχθηκαν με το «παρών».

Επί της αρχής καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τελικά τάχθηκε με το «παρών». Η Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκε να καταθέσει αργότερα στα Πρακτικά την ψηφοφορία της επί του νομοσχεδίου και των τροπολογιών.

Η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις για την στήριξη συγγενών θυμάτων και των πληγέντων από την πυρκαγιά στο Μάτι το 2018 και την πλημμύρα στην περιοχή της Μάνδρας το 2017 ψηφίσθηκε από όλα τα κόμματα.