Γιώργος Βάλλης και Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.: Πράξεις που Εμπνέουν – Μια Τιμητική Εκδήλωση για την Προσφορά και το Παράδειγμα

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης αλλά και υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε και φέτος, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η καθιερωμένη πλέον φιλανθρωπική εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ), η οποία παράλληλα τίμησε αφανείς ήρωες της καθημερινότητας που ανιδιοτελώς υπερέβησαν τα όρια τους για να προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους καθώς και εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, της επιστήμης και του αθλητισμού για την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

Η εκδήλωση που ξεκίνησε από το όραμα του Προέδρου της Cpt. Dr Γεωργίου Βάλλη και του Διοικητικού της Συμβουλίου αποτελεί πλέον θεσμό, εμπνέοντας πλήθος κόσμου που συνέρευσε στην ταβέρνα ”Κρητικός” στο Κερατσίνι του κ.Δημήτρη Καρκανοραχάκη, για να ενισχύσει οικονομικά περισσότερες από 500 οικογένειες, οι οποίες εν όψει των Χριστουγέννων δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Εκατοντάδες απλού κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ΠΕΠΙΕΘ προσφέροντας αναλόγως τις δυνατότητες του καθενός τρόφιμα, δωροεπιταγές για super market, χρήματα μα κυρίως ένα χαμόγελο και μια ζεστή αγκαλιά στις κρύες ημέρες του χειμώνα για τους αδύναμους συμπολίτες τους περιμένοντας υπομονετικά στη σειρά.

Ακολούθησε μια λαμπρή όσο και συγκινητική τελετή βράβευσης ανθρώπων όλων των ηλικιών και των κοινωνικών τάξεων που με το παράδειγμα τους ανέδειξαν το μεγαλείο της ψυχής τους. Ατόμων, οι οποίοι αν και διαβιούν και οι ίδιοι μέσα στο δύσκολο περιβάλλον της σύγχρονης εποχής με τις πράξεις τους απέδειξαν πως παρά τις αντιξοότητες υπάρχει ελπίδα και παραμένουν Άνθρωποι με το άλφα κεφαλαίο.

Μεταξύ των τιμώμενων προσώπων βραβεύτηκε ο Γιάννης Δαμιανός, ως σύμβολο δύναμης ψυχής και ελπίδας, για τον τρόπο με τον οποίο μετέτρεψε τη σκληρή προσωπική του δοκιμασία σε μήνυμα ζωής και αισιοδοξίας. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, προπονητής κολύμβησης του Κολυμβητικού Ομίλου Κατερίνης «Ποσειδών – Swimming», τιμήθηκε για την ανιδιοτελή αθλητική και κοινωνική του προσφορά, μετά την αδιάκοπη κολυμβητική διάσχιση 22,13 ναυτικών μιλίων με σκοπό την ανάδειξη της Πιερίας και την ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια στις ακτές.

Ιδιαίτερη μνεία αποδόθηκε στον Σπύρο Πετράτο, γνωστό ως «Κουρέα των Αστέγων», για τη συνεχή εθελοντική δράση του υπέρ των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, καθώς και στον Δημήτριο Κυπαρισσόπουλο, κορυφαίο Έλληνα θωρακοχειρουργό, για τη διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική του πορεία και το ήθος που συνοδεύει το έργο του.

Ο αθλητής Παναγιώτης Καραΐσκος, νικητής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, βραβεύτηκε όχι μόνο για το αθλητικό του επίτευγμα αλλά και για τη διαδρομή προσωπικής υπέρβασης που τον καθιστά σύμβολο ελπίδας.

Τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στους πιλότους των Canadair για την αυτοθυσία και τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Κερατέα τον Αύγουστο του 2025, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στην προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.

Ο Νίκος Παππάς, μόλις 13 ετών, τιμήθηκε ως κορυφαίος νέος αθλητής παγκοσμίως από τη World Sailing, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist, αποτελώντας φωτεινό παράδειγμα για τη νέα γενιά. Ο Ιωσήφ Σφακιωτάκης, ναυαγοσώστης της Ocean Lifeguard Chania, βραβεύτηκε για την άμεση και καθοριστική παρέμβασή του που έσωσε ανθρώπινη ζωή, καθώς και για τη συνολική προσφορά της ομάδας με μηδενικούς πνιγμούς εντός περιοχής ευθύνης.

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. τίμησε επίσης τον Λάμπρο Χρήστο Ανδρεαδάκη, διανομέα, για το παράδειγμα καθημερινής αξιοπρέπειας και επιμονής, καθώς και τον Δημήτρη Ανυφαντάκη, ιατρό στην Κίσσαμο Χανίων, για την αυταπάρνηση, την ανθρωπιά και τη ριζική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές.

Για τις πολυάριθμες διεθνείς και εθνικές αθλητικές της διακρίσεις βραβεύτηκε η Μαριάντα Ζαμαντζά, ενώ τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν στους Δημήτρη Μαρκόπουλο και Σπύρο Κουλκουδίνα για την καθοριστική συμβολή τους στην επίλυση του φορολογικού ζητήματος των ναυτικών στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

Παράλληλα, βραβεύτηκαν οι δημοσιογράφοι και παρουσιαστές Χρήστος Πολύζος, Σουζάννα Αναγνωστοπούλου, Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Αστερίου για την προβολή των ζητημάτων της ναυτιλίας.

Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει στον Ιωάννη Παπαθανασίου, τον μαθητή της Γ’ Γυμνασίου της Γαβαλού Αγρινίου, ο οποίος μας συγκίνησε με την παρουσία του στη θέση του σημαιοφόρου κατά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2025 προκαλώντας δέος σε όλους μας.

Το παλικάρι αυτό μας γέμισε περηφάνια, κρατώντας με τιμή τη γαλανόλευκη, και απέδειξε ότι τα ιδανικά, η πίστη και το φως ζουν μέσα μας.

Ως ένδειξη αναγνώρισης, επιθυμίας και εκτίμησης, ο Προέδρος Cpt. Dr. Γέωργιος Βάλλης, του προσέφερε τρία σετ εμφανίσεων και τρεις μπάλες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, υπογεγραμμένες από τους παίκτες του Ολυμπιακού, ένα δώρο που ελπίζουμε να τον εμπνεύσει και να τον συνοδεύει στις μελλοντικές του προσπάθειες.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και συλλογικής υπερηφάνειας, επιβεβαιώνοντας ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και το ανθρώπινο ήθος εξακολουθούν να αποτελούν τον ισχυρότερο συνεκτικό ιστό της κοινωνίας μας. Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., πιστή στο όραμά της, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τον άνθρωπο, αναδεικνύοντας παραδείγματα ζωής που εμπνέουν, ενώνουν και υπενθυμίζουν πως, ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές, η ελπίδα γεννιέται μέσα από τις πράξεις.

Με συνέπεια, ευθύνη και βαθιά πίστη στις αξίες της, η Ένωση δεσμεύεται να συνεχίσει τον κοινωνικό της ρόλο, μετατρέποντας την προσφορά σε πράξη και την ανθρωπιά σε καθημερινό καθήκον.