Τραμπ – Σι: Η συνάντηση με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν αφήνει σε δεύτερη μοίρα δασμούς και σπάνιες γαίες

Ο πόλεμος στο Ιράν αναπόφευκτα θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνόδου κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, αυτή την εβδομάδα, αφήνοντας μικρό περιθώριο για την επίλυση ζητημάτων όπως οι δασμοί και οι προμήθειες σπάνιων γαιών.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ έχει ήδη δηλώσει ότι το Ιράν θα αποτελέσει θέμα στις συναντήσεις Τραμπ – Σι, στις 14 και 15 Μαΐου. Υπενθυμίζεται ότι η Κίνα φιλοξένησε πρόσφατα τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, καλλιεργώντας ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία, κάτι που έφερε πτώση τιμών στο πετρέλαιο και τροφοδότησε την άνοδο στα χρηματιστήρια.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε την πρόσκληση της Κίνας να διοργανώσει συναντήσεις για συγκεκριμένους κλάδους μεταξύ ανώτερων Κινέζων ηγετών και Αμερικανών CEOs, πιστεύοντας ότι αυτό θα μπορούσε να κάνει τις αμερικανικές επιχειρήσεις να δείχνουν πολύ κοντά στο Πεκίνο, σύμφωνα με στέλεχος των ΗΠΑ που επικαλείται ρεπορτάζ του CNBC.

Μέχρι την περασμένη Τρίτη, ο Λευκός Οίκος δεν είχε ακόμη προσκαλέσει επίσημα στελέχη να συνοδεύσουν τον Τραμπ στο ταξίδι και μια προτεινόμενη λίστα θα μπορούσε να μειωθεί σε περίπου δέκα άτομα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ο Σι έχει φιλοξενήσει φέτος 12 εθνικούς ηγέτες, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως τη Νότια Κορέα, οι οποίοι συχνά φέρνουν μεγάλες επιχειρηματικές αντιπροσωπείες. Σε κάθε περίπτωση το τέλος του πολέμου στο Ιράν θα ήταν μεγάλη ανακούφιση για τις επιχειρήσεις αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πολύ πιθανό μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Εξάλλου, μέχρι πριν λίγες ημέρες ένα κινεζικής ιδιοκτησίας πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε.

Πάντως οι δύο χώρες φαίνεται να υποχωρούν στην αντιπαράθεση σχετικά με τις κυρώσεις στην τεχνολογία των ΗΠΑ ενώ παράλληλα εξετάζουν τη συνεργασία όσον αφορά την αυξανόμενη απειλή ασφαλείας από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Τραμπ αναμένεται να κλείσει συμφωνίες για κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας και αεροπλάνων Boeing, σύμφωνα με τον Σκοτ Κένεντι, ανώτερο σύμβουλο και πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου για τις κινεζικές επιχειρήσεις και την οικονομία στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών με έδρα τις ΗΠΑ.

Προβλέπει ότι ο Τραμπ θα συζητήσει τα σχέδια των ΗΠΑ για τη δημιουργία εμπορικών και επενδυτικών οργανισμών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων διμερών ζητημάτων.

Από την άλλη μεριά, η εστίαση του Πεκίνου πιθανότατα θα είναι στους δασμούς, το καθεστώς της Ταϊβάν και τους περιορισμούς των ΗΠΑ στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένη τεχνολογία. Η Κίνα ήταν η πρώτη μεγάλη χώρα που ανταπέδωσε τους δασμούς που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ τον Απρίλιο του 2025.

Εν τω μεταξύ, οι αλλαγές στους ολοένα και πιο αυστηρούς ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών της Κίνας θα γίνουν αισθητές παγκοσμίως και θα επηρεάσουν όλες τις χώρες, όχι μόνο τις ΗΠΑ.