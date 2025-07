Η ασφάλεια κατοικίας που περιλαμβάνει τα πάντα και δεν κοστίζει μία περιουσία

Το σπίτι μας δεν είναι απλώς το μέρος που μένουμε. Είναι το καταφύγιο μας, εκεί όπου διαμορφώνουμε τη ζωή μας, φιλοξενούμε τους ανθρώπους που αγαπάμε και προστατεύουμε όλα όσα θεωρούμε πολύτιμα και σημαντικά. Γι’ αυτό και αξίζει να το φροντίζουμε και να το προστατεύουμε, ώστε να παραμένει για πάντα ζεστό, ασφαλές και, φυσικά, λειτουργικό.

Η Eurolife FFH προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης κατοικίας, σχεδιασμένες για να προφυλάσσουν το σπίτι μας από απρόοπτα περιστατικά. Δίπλα στους ασφαλισμένους της, με λύσεις που συνδυάζουν ουσιαστική προστασία και αλλά και οικονομική προσβασιμότητα, προσφέρει ευέλικτα προγράμματα, τα οποία εξασφαλίζουν αξιόπιστη κάλυψη για κάθε τύπο κατοικίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιοκτήτες, αλλά και οι ενοικιαστές μπορούν να απολαμβάνουν καθημερινά την ηρεμία του προσωπικού τους χώρου, ξέροντας καλά πως είναι απόλυτα προστατευμένοι.

Ασφάλιση κατοικίας με τη Eurolife FFH

My Home First Ευέλικτο & My Home First Ολοκληρωμένο

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH περιλαμβάνουν τις επιλογές My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο, οι οποίες προσφέρουν βασικές καλύψεις για το κτίσμα και/ή το περιεχόμενο της κατοικίας, με τη δυνατότητα προσθήκης προαιρετικών καλύψεων για ενισχυμένη προστασία. Ανάλογα με το πρόγραμμα και τα προαιρετικά πακέτα που επιλέγει ο ασφαλισμένος, παρέχεται κάλυψη για περιστατικά όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, κακόβουλες ενέργειες, βραχυκύκλωμα, θραύση σωληνώσεων, διαρροή νερού και έξοδα άντλησης υδάτων. Παράλληλα, καλύπτονται υπαίθριες εγκαταστάσεις, ζημιές από έκρηξη, ζητήματα αστικής ευθύνης, ενώ παρέχεται και νομική προστασία.

Sweet Home Content

Η Eurolife FFH προσφέρει επίσης το πρόγραμμα Sweet Home Content, που απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές και αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο του σπιτιού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βασικές καλύψεις για περιστατικά όπως πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή ληστεία, βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών και αλλοίωση τροφίμων. Παρέχεται δυνατότητα ενίσχυσης του πακέτου με πρόσθετες καλύψεις, ενώ το κόστος παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τιμή που ξεκινά από μόλις 35 ευρώ τον χρόνο για το περιεχόμενο κύριας κατοικίας και από 45 ευρώ τον χρόνο για to περιεχόμενο της εξοχικής κατοικίας μας.

Προνόμια των ασφαλιστικών προγραμμάτων κατοικίας της Eurolife FFH

Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες

Πέρα από τις ασφαλιστικές καλύψεις, η Eurolife FFH ενισχύει την αξία των προγραμμάτων της με πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Σε περίπτωση ζημιάς, οι ασφαλισμένοι μπορούν να αντικαταστήσουν περιουσιακά στοιχεία με καινούργια ή να καλύψουν το κόστος επισκευής. Παράλληλα, έχουν στη διάθεσή τους υπηρεσία άμεσης επέμβασης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, καθώς και ένα δίκτυο συνεργαζόμενων συνεργείων με εγγύηση έξι μηνών για την εκτέλεση των εργασιών.

Άμεση αποζημίωση έως το ποσό των €10.000

Η διαδικασία αποζημίωσης από την Eurolife FFH είναι απλή και γρήγορη, ειδικά για ποσά έως 10.000 ευρώ. Αν η αναγγελία της ζημιάς πραγματοποιηθεί έως τις 14:30, ο φάκελος ανοίγει εντός μίας ώρας. Στη συνέχεια, η εκτίμηση γίνεται άμεσα από διακανονιστή ή πραγματογνώμονα και, μόλις η πρόταση αποζημίωσης γίνει αποδεκτή, το ποσό κατατίθεται εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Περισσότερες εκπτώσεις με το πρόγραμμα EurolifeSYN+

Οι ασφαλισμένοι που επιλέγουν τα προγράμματα My Home First Ευέλικτο, My Home First Ολοκληρωμένο και Sweet Home Content επωφελούνται και από το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+. Μέσω αυτού, μπορούν να αποκτούν έκπτωση στο δεύτερο και σε κάθε επόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αγοράζουν, επιβραβεύοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους με επιπλέον όφελος.

Μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ένα επιπλέον σημαντικό όφελος για τους κατόχους ασφάλισης κατοικίας είναι η δυνατότητα μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά 20%. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4223/2023 (παρ. 7Ζ), η μείωση ισχύει για περιπτώσεις όπου η κατοικία είναι ασφαλισμένη για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρες και πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος σχετικά με τη διάρκεια της ασφάλισης και την ασφαλισμένη αξία.

Καλύψεις με μηδενική συμμετοχή

Επιπλέον, τα προγράμματα My Home First Ευέλικτο και Ολοκληρωμένο δίνουν τη δυνατότητα κάλυψης με μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου για συγκεκριμένα περιστατικά, όπως πλημμύρα, θύελλα, κλοπή από διάρρηξη, διαρροή από σωληνώσεις, θραύση σωληνώσεων και αστική ευθύνη προς γείτονες από πυρκαγιά ή έκρηξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Eurolife FFH αναλαμβάνει εξολοκλήρου το κόστος.

Κάλυψη ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης

Η ασφάλιση κατοικίας μέσω Eurolife FFH καλύπτει επίσης και ακίνητα που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση, παρέχοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες τους να αισθάνονται σιγουριά, ακόμη και όταν το σπίτι τους φιλοξενεί επισκέπτες για μικρό χρονικό διάστημα.

Ολοκληρωμένη προστασία για κάθε σπίτι

Για την Eurolife FFH, κάθε κατοικία έχει μοναδική αξία. Γι’ αυτό και προσφέρει ευέλικτες και πλήρως προσαρμοσμένες λύσεις, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες κάθε ασφαλισμένου.

Με σταθερή επένδυση στον τομέα της ασφάλισης κατοικίας, η Eurolife FFH εξελίσσει συνεχώς τις υπηρεσίες της, προσφέροντας ασφαλιστικά προγράμματα για κάθε σπίτι τα οποία εξασφαλίζουν περισσότερη σιγουριά και έλεγχο στην καθημερινότητα. Στέκεται σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων που την εμπιστεύονται, βοηθώντας τους να προστατεύουν αποτελεσματικά το σπίτι τους και όλα όσα έχουν αξία στη ζωή τους.