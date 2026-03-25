Από το Κατάρ έως τη Σαουδική Αραβία, οι ενεργειακές εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην 4η εβδομάδα, οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής δέχονται ισχυρές επιθέσεις με πυραύλους και drones, από διυλιστήρια και κοιτάσματα πετρελαίου έως λιμάνια και εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Οι ζημιές και οι διακοπές λειτουργίας εντείνουν την αβεβαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια, αυξάνοντας τους φόβους για περαιτέρω διαταραχές στον εφοδιασμό και νέες ανατιμήσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Καθώς η Τεχεράνη απέρριψε μια πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης, συνέχισε τις επιθέσεις εναντίον των αραβικών κρατών του Κόλπου και του Ισραήλ. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν απέφυγε σε μεγάλο βαθμό τις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Περσικό Κόλπο, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στη χώρα.

Ακολουθεί μια λίστα με μερικές από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής που έχουν πληγεί ή έχουν διακόψει τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Ορισμένες εγκαταστάσεις έχουν ξαναρχίσει τη λειτουργία τους μετά από προσωρινό κλείσιμο, αλλά η κατάσταση λειτουργίας άλλων εγκαταστάσεων παραμένει ασαφής.

Διυλιστήρια πετρελαίου

Ruwais, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) : Ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στον κόσμο έκλεισε προληπτικά, αφού μια επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική περιοχή όπου βρίσκεται.

Ras Tanura, Σαουδική Αραβία : Η Saudi Aramco διέκοψε προσωρινά τις δραστηριότητες στο μεγαλύτερο εργοστάσιο επεξεργασίας αργού πετρελαίου του βασιλείου – με δυναμικότητα 550.000 βαρέλια την ημέρα – μετά από επίθεση με drone κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Η εγκατάσταση έχει επανεκκινήσει τη λειτουργία της. Samref, Σαουδική Αραβία : Ένα drone έπεσε πάνω σε διυλιστήριο του οποίου το ήμισυ ανήκει στην Exxon Mobil Corp.

Bapco Energies, Μπαχρέιν : Το εργοστάσιο δυναμικότητας 400.000 βαρελιών την ημέρα υπέστη ζημιές σε μια επίθεση και κήρυξε ανωτέρα βία για τις δραστηριότητες που είχαν επηρεαστεί. Mina Al-Ahmadi, Κουβέιτ : Το διυλιστήριο υπέστη άλλη μια επίθεση την Παρασκευή που οδήγησε στο κλείσιμο ορισμένων μονάδων, μια μέρα αφότου η εγκατάσταση είχε αποτελέσει στόχο σε μια σειρά επιθέσεων.

Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Ras Laffan, Κατάρ : Η QatarEnergy ανακοίνωσε ότι εγκαταστάσεις LNG χτυπήθηκαν από ιρανικούς πυραύλους, προκαλώντας πυρκαγιές που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, μεταξύ άλλων και στο εργοστάσιο μετατροπής αερίου σε υγρά της Shell Plc. Η QatarEnergy κήρυξε ανωτέρα βία για ορισμένες μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας.

South Pars, Ιράν : Το Ισραήλ επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις στο γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν, με πυρκαγιές που προκάλεσαν τη διακοπή της παραγωγής σε ορισμένες μονάδες, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Isfahan, Ιράν : Ένας σταθμός ρύθμισης της πίεσης του φυσικού αερίου και ένα συναφές διοικητικό κτίριο αποτέλεσαν στόχο αυτή την εβδομάδα στην κεντρική επαρχία του Ισφαχάν, στο πλαίσιο πρόσφατων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Shah, ΗΑΕ : Οι εργασίες αναστάλθηκαν μετά από επίθεση ιρανικού drone στις 16 Μαρτίου που προκάλεσε πυρκαγιά στο τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου. Das Island LNG, ΗΑΕ: Το εργοστάσιο του Αμπού Ντάμπι στον Περσικό Κόλπο λειτουργεί σε χαμηλά επίπεδα λόγω της αδυναμίας εξαγωγής μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Πετρελαϊκά κοιτάσματα

Majnoon, Ιράκ : Το πετρελαϊκό κοίτασμα στο νότιο τμήμα της χώρας δέχτηκε επίθεση, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Πετρελαίου του Ιράκ, το οποίο δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πυρηνικοί σταθμοί

Bushehr, Ιράν: Την Τρίτη το βράδυ σημειώθηκε άλλη μια επίθεση κοντά στη μονάδα παραγωγής ενέργειας του ιρανικού πυρηνικού σταθμού, ανέφερε το Interfax, επικαλούμενο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Rosatom, Alexey Likhachev.

Λιμάνια