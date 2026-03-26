Νέα άνοδο στο πετρέλαιο πυροδοτεί το διπλωματικό θρίλερ για την έκβαση του πολέμου και η άνευ προηγουμένου διαταραχή στην προσφορά

Ανοδικές τάσεις σημειώνονται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου την Πέμπτη (26.3.2026) καθώς οι προσδοκίες για επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τερματισμό του πολέμου δεν επιβεβαιώθηκαν.

Με τις εχθροπραξίες στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή να συνεχίζονται τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασαν τα 104 δολάρια το βαρέλι και διαπραγματεύονται οριακά χαμηλότερα, πάνω όμως από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων. Ανάλογη είναι η εικόνα και για τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI που κινούνται σταθερά πάνω από τα 90 δολάρια έχοντας ξεπεράσει και τα 92 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Πέμπτης.

Η εικόνα της αγοράς αντανακλά τη συνέχεια μιας συνεδρίασης με αντικρουόμενα μηνύματα. Χθες η αγορά σημείωσε μικρές απώλειες εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων από τις ΗΠΑ και το Ιράν σχετικά με τις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης που έχει ταρακουνήσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ξεκινήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ και απέρριψε μια προτεινόμενη κατάπαυση του πυρός, περιγράφοντας αντ’ αυτού τους δικούς του όρους, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ.

Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες συνεχίζονται, με την Ουάσινγκτον να φέρεται να έστειλε μια πρόταση 15 σημείων στο Ιράν μέσω του Πακιστάν με στόχο την επίλυση της σύγκρουσης και το άνοιγμα της κρίσιμης πλωτής οδού. Το κλείσιμο του Πορθμού του Ορμούζ έχει διαταράξει σοβαρά τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου, με αποτέλεσμα την απώλεια εκατομμυρίων βαρελιών από την ημερήσια προσφορά. Ορισμένα πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τα Στενά υπό ιρανική προστασία αλλά οι σύμμαχοι των ΗΠΑ σε Ασία-Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας, της Αυστραλίας και των Φιλιππίνων, αντιμετωπίζουν έλλειψη καυσίμων με τάση επιδείνωσης.