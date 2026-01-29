Η Ελλάδα πύλη για ινδικά προϊόντα στην ΕΕ – Ελιές, λάδι κρασί θα ωφεληθούν από τη συμφωνία ΕΕ-Ινδίας

Ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα όπως ελιές, λάδι, φέτα, κρασιά, μπίρα, σοκολάτες, ακτινίδια, κρέας, πετρελαιοειδή, μηχανήματα αλλά και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία και η ναυτιλία, είναι στην πλευρά των κερδισμένων της εμπορικής συμφωνίας Ινδίας-ΕΕ, η οποία θα οδηγήσει σε χαμηλότερους έως και μηδενικούς δασμούς σε πολλούς τομείς.

Μια σειρά από προϊόντα θα επιβαρύνονται λιγότερο ή και καθόλου από δασμούς που επιβάλει σήμερα η Ινδία, μια εξέλιξη που καλλιεργεί προσδοκίες, ειδικά στις εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που θα μπορούν να αναζητήσουν πελάτες σε μια αγορά 2 δισεκατομμυρίων καταναλωτών που ισοδυναμεί με το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, η βιομηχανία θα βρει μια νέα πηγή για εισαγωγή φθηνότερων πρώτων υλών.

Είναι ενδεικτικό ότι οι δασμοί που επιβάλλει η Ινδία στο ευρωπαϊκό κρασί θα μειωθούν από 150% σε 20-30%, στα οινοπνευματώδη από 150% σήμερα σε 40% και στη μπύρα από 110% σε 50%. Το ελαιόλαδο, που επιβαρύνεται με φόρους έως 45%, δεν θα υπόκειται πλέον σε δασμούς ενώ θα ελαφρύνονται από δασμούς τα επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως ζύμη, ψωμί, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, σοκολάτα, καθώς και χυμοί φρούτων.

Σε αχλάδια και ακτινίδια οι δασμοί αναμένεται να μειωθούν από 33% σε 10%, στο πλαίσιο μιας ειδικής ποσόστωσης ενώ μειώνονται πάνω από 50% οι δασμοί σε κρεατικά από το 110% σήμερα.

Την ίδια ώρα η ΕΕ διαβεβαιώνει ότι όλες οι εισαγωγές από την Ινδία θα πρέπει να τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς στον τομέα της διατροφικής ασφάλειας ενώ θα προστατεύσει προϊόντα που δέχονται ήδη μεγάλο ανταγωνισμό διατηρώντας τους δασμούς στις ινδικές εξαγωγές βοδινού, ζάχαρης, ρυζιού, πουλερικών, γάλακτος σε σκόνη, μελιού, μπανανών, μαλακού σίτου, σκόρδου και αιθανόλης. Προβλέπεται επίσης η λήψη μέτρων σε κλάδους που ενδεχομένως θα πληγούν από την εφαρμογή της συμφωνίας. Εξάλλου επίκειται διαπραγμάτευση για αναγνώριση από την πλευρά της Ινδίας ευρωπαϊκών προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

Η Ελλάδα πύλη για τα ινδικά προϊόντα στην Ευρώπη

Αναδύονται νέες προοπτικές για ισχυρούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας, από την βιομηχανία αλουμινίου που είναι έντονα εξαγωγική, καθώς και τα πετρελαιοειδή, που έχουν ειδικό βάρος στο διμερές εμπόριο, μέχρι την φαρμακοβιομηχανία με επίκεντρο τις εισαγωγές γενοσήμων πρώτων υλών.

Θα ευνοηθεί επίσης η ναυτιλία μέσω συνεργιών με λιμάνια και υποδομές logistics. Η Ελλάδα θεωρείται, από την πλευρά της Ινδίας, ως σημαντική πύλη προς την ΕΕ, μέσω έργων υποδομών σε αεροπορικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, ενώ έχει αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ελληνικά λιμάνια, που δυνητικά θα επηρεάσουν θετικά τις εμπορικές ροές στο μέλλον.

Η συμφωνία ΕΕ-Ινδίας ανοίγει δρόμο για μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι το logistic center στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, μια έκταση περί τα 672 στρέμματα στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα σημαντικά έργα του ΤΑΙΠΕΔ, είχε προσελκύσει και ινδικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου διεθνών προδιαγραφών. Πρόθεση των ινδικών συμφερόντων είναι η ανάπτυξη πύλης στη Θεσσαλονίκη για είσοδο των προϊόντων από την Ινδία στην Ευρώπη.

Ποιοι κλάδοι θα βρεθούν μπροστά σε προκλήσεις

Με τα νέα δεδομένα θα πρέπει να αναμένεται και ανάπτυξη δραστηριότητας στην Ινδία από ευρωπαϊκές εταιρείες, πιθανόν και ελληνικές, με δέλεαρ τα χαμηλότερα κόστη.

Υπάρχουν δε και αρνητικές συνέπειες σε ορισμένους κλάδους, με εξαίρεση την αγροδιατροφή. Πρόκειται κυρίως για επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας, όπου το εργατικό κόστος είναι σημαντικό. Έτσι, αρνητικές προβλέπεται να είναι οι επιπτώσεις σε κλάδους όπως η κλωστοϋφαντουργία, τα ενδύματα και η βιοτεχνία δερμάτινων ειδών, κλάδοι που έχουν ήδη συρρικνωθεί στην Ελλάδα, καθώς οι εισαγωγές αντίστοιχων ινδικών προϊόντων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 35%. Πιέσεις θα δεχθούν και οι ευρωπαϊκές εταιρείες ένδυσης, με το πλήγμα να προβλέπεται μεγαλύτερο για τις μικρότερες εταιρείες ενώ οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές τύπου Zara και H&M θα κληθούν να αναπροσαρμόσουν τη διεθνή στρατηγική τους έχοντας όμως μεγαλύτερη ευελιξία, όπως απέδειξαν με την επέλαση των κινέζικων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά τις τελευταίες δεκαετίες.

Επιπτώσεις αναμένονται και σε τομείς της μεταλλουργίας όπως οι πρώτες ύλες αλουμινίου και ορισμένοι άλλοι κλάδοι που θα αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από πιο φτηνά ομοειδή ινδικά προϊόντα των οποίων οι εξαγωγές στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα ευνοούνται μετά την άρση των αντικινήτρων από τους υψηλούς δασμούς που διατηρούσε η ΕΕ. Η Ινδία σε ορισμένους από αυτούς τους κλάδους της βιομηχανίας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω της μαζικής παραγωγής και του χαμηλού κόστους εργασίας.

Τα έμμεσα οφέλη από την αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η συμφωνία Ινδίας-ΕΕ θα ευνοήσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες, κάτι που δεν αφορά βέβαια την Ελλάδα αλλά μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η Γερμανία, που θα πάρει «ανάσα» όταν οι δασμοί θα υποχωρήσουν στα αυτοκίνητα στο 40% από 110% σήμερα. Η εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ τόσο με την Ινδία όσο και με τις χώρες Mercosur προωθούνται με στόχο να τονωθεί η εξαγωγική δυναμική της Ευρώπης που δέχθηκε κραδασμούς από τους δασμούς των ΗΠΑ και τον πόλεμο τιμών της Κίνας. Αυτή η ανάπτυξη θα ωφελήσει εμμέσως την Ελλάδα που εξάγει στην ΕΕ σχεδόν 60% των προϊόντων της.

Οι μειώσεις δασμών αναμένεται να διπλασιάσουν τις εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία έως το 2032, οδηγώντας σε εξοικονόμηση περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως σε δασμούς για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτές οι αλλαγές μένει να φανούν στην αγορά όταν οι συμφωνίες θα εφαρμοστούν, δηλαδή όχι νωρίτερα από μια πενταετία. Ειδικά με την Ινδία οι μειώσεις δασμών στα αγαθά που εξάγει η ΕΕ προς την Ινδία θα εφαρμοστούν σταδιακά μέσα στα επόμενα 5-7 χρόνια.