Η Ινδία αντιμέτωπη με μαζικά μπλακ άουτ μετά το ρεκόρ στην κατανάλωση ενέργειας τον Απρίλιο

Η Ινδία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές προκλήσεις της σύγχρονης ιστορίας της και αναγκάζεται να ενεργοποιήσει σχεδόν κάθε διαθέσιμη λιγνιτική και ανθρακική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, προκειμένου να αποτρέψει τα μαζικά μπλακ άουτ, σε μία περίοδο όπου η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές ξεπερνά τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Η ενεργειακή κατανάλωση στην Ινδία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ τον Απρίλιο του 2026, έχοντας ως αντίπαλο την πολύ υψηλή θερμοκρασία Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Grid-India, (Εθνικός Οργανισμός Διαχείρισης του Ηλεκτρικού Συστήματος της Ινδίας), η μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας έφτασε τα 256,1 GW στις 25 Απριλίου.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο ανήλθε σε 167,61 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες (kWh), το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάϊο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters. Η κυβέρνηση προβλέπει ότι η ζήτηση μπορεί να εκτοξευθεί έως και στα 270 GW τον Μάϊο και τον Ιούνιο του 2026.

Σημειώνεται πως η Ινδία διαθέτει το τρίτο μεγαλύτερο ηλεκτρικό σύστημα στον κόσμο, με πάνω από 470 GW εγκατεστημένης ισχύος,

το οποίο εξυπηρετεί περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Η Grid-India ελέγχει ένα από τα πιο πολύπλοκα ηλεκτρικά δίκτυα παγκοσμίως, με τεράστιες διακυμάνσεις κατανάλωσης λόγω καυσώνων, μουσώνων, βιομηχανικής ανάπτυξης, και εκρηκτικής αστικοποίησης.

Η Ινδία διαθέτει 150 GW εγκατεστημένης ηλιακής ενέργειας, πάνω από 56 GW αιολικής ενέργειας και συνολικά πάνω από 274 GW ανανεώσιμων πηγών.

Τον Απρίλιο του 2026 οι ΑΠΕ της Ινδίας παρήγαγαν 27,58 δισ. kWh, αυξημένες κατά 22,3% σε σχέση με το 2025, καλύπτοντας το 16,5% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό.

Ο υπουργός Ενέργειας της Ινδίας, Χαρντίνγκ Σινγκ Πουρί, δήλωσε στο Aljazeera ότι «είναι κάτι που δεν έχουμε συναντήσει ξανά» και πρόσθεσε πως «οι κλιματικές συνθήκες δεν ήταν ποτέ ευνοϊκές μαζί μας, αλλά βλέποντας την επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής σε όλο τον πλανήτη θα κληθούμε να πάρουμε αποφάσεις που ενδέχεται να ορίσουν την ενεργειακή μας πολιτική για τις επόμενες δεκαετίες».