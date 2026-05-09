Νταντάδες της Γειτονιάς: Ανοιχτή η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών

Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», για την υποβολή αιτήσεων, η οποία από την πρώτη μέρα λειτουργίας της στις 28 Απριλίου είχε χιλιάδες επισκέψεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στην πλατφόρμα ntantades.gov.gr καταγράφηκαν 13.500 επισκέψεις. Το καινοτόμο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» που απευθύνεται σε χιλιάδες νοικοκυριά προσφέρει σημαντική οικονομική ανακούφιση μέσω στοχευμένων επιδοτήσεων.

Η αυξημένη επισκεψιμότητα στη πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έρχεται να καλύψει ένα πραγματικό κενό στην καθημερινότητα των οικογενειών, προσφέροντας μία οργανωμένη, ασφαλή και ευέλικτη λύση φροντίδας για βρέφη και νήπια.

Η πλατφόρμα άνοιξε για την υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών στο Μητρώο, στο πλαίσιο της καθολικής εφαρμογής του προγράμματος. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ntantades.gov.gr με τη χρήση κωδικών TaxisNet, ενώ η αίτηση παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν πληροφορίες και υποστήριξη μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 210 7000360.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα εγγραφής όχι μόνο σε επαγγελματίες, αλλά και σε πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να παρέχει υπηρεσίες φύλαξης σε έως και τρία παιδιά ταυτόχρονα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.