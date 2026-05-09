Επιπλέον φορολογικά κίνητρα για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού στην αγορά εργασίας

Η πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ να επεκτείνουν τα φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού και σε εργαζόμενους του Δημοσίου αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια προσέλκυσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Με την απόφαση του ΥΠΟΙΚ και της ΑΑΔΕ το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που ήδη ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα επεκτείνεται και σε όσους επιστρέφουν στην Ελλάδα για να εργαστούν ως μισθωτοί στο Δημόσιο.

Το νέο μέτρο απευθύνεται πρωτίστως σε Έλληνες του εξωτερικού (επιστήμονες, ερευνητές, γιατρούς, μηχανικούς) αλλά και σε πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών που επιθυμούν να εργαστούν στη χώρα μας. Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη της επιστροφής στην Ελλάδα και η κάλυψη κρίσιμων αναγκών ιδίως σε τομείς όπως η υγεία, η έρευνα και η τεχονολογία.

Να σημειωθεί ότι από το 2020 έχει θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κινήτρων για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα. Όσοι επιστρέφουν έπειτα από τουλάχιστον 5 χρόνια παραμονής στο εξωτερικό, φορολογούνται μόνο για το 50% του εισοδήματός τους για διάστημα 7 ετών και απαλλάσσονται από συγκεκριμένα τεκμήρια διαβίωσης. Ήδη έχουν υποβληθεί και εγκριθεί περισσότερες από 8.000 αιτήσεις, αποδεικνύοντας ότι όταν η Πολιτεία δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, η επιστροφή γίνεται ρεαλιστική επιλογή.

Παράλληλα, η διαδικασία υπαγωγής στο ειδικό αυτό φορολογικό καθεστώς έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους εύκολα και γρήγορα μέσω της πλατφόρμας myAADE. Η ψηφιοποίηση δεν αποτελεί μόνο εργαλείο διευκόλυνσης των πολιτών, αλλά και βασικό στοιχείο της νέας σχέσης εμπιστοσύνης που οικοδομούμε μεταξύ κράτους και πολίτη – μια σχέση ιδιαίτερα σημαντική για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής στη χώρα.

Η επέκταση των φορολογικών κινήτρων στο Δημόσιο εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ενίσχυση των δεσμών με τη Διασπορά και την προσέλκυση ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής κατάρτισης.

Με άρθρο του στην απογευματινή ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, σημειώνει για το νέο αυτό φορολογικό καθεστώς: «Η Ελλάδα του 2026 έχει αφήσει οριστικά πίσω της μια δύσκολη δεκαετία και κινείται σε σταθερή ανοδική τροχιά. Η ανεργία έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, η οικονομία αναπτύσσεται, το κράτος εκσυγχρονίζεται με αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η χώρα προσελκύει επενδύσεις και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία. Η πατρίδα μας γίνεται ξανά τόπος ευκαιριών, προσφέροντας ασφάλεια και προοπτική. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα η διεθνής εμπειρία, οι γνώσεις και οι δεξιότητες των Ελλήνων του εξωτερικού αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο, το οποίο μπορούμε και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Με σχέδιο, συνέπεια και εξωστρέφεια, ενώνουμε δυνάμεις για μια ακόμα πιο ισχυρή Ελλάδα, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα και κοιτά με αισιοδοξία το αύριο».