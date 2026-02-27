Alpha Bank: Κέρδη μετά από φόρους 943,3 εκατ. ευρώ και καθαρή πιστωτική επέκταση που αγγίζει τα 3,5 δισ. ευρώ

Καθαρά κέρδη 943,3 εκατ. ευρώ ή προσαρμοσμένα 906,6 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε για το 2025 η Alpha Bank, η διοίκηση της οποίας προτείνει διανομή μερίσματος στο 55% των κερδών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Alpha Bank κατά το δ’ τρίμηνο το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε 413,3 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, με την αύξηση να οφείλεται κυρίως στην εξαγορά της Astrobank. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, το καθαρό έσοδο τόκων επηρεάστηκε θετικά από την υψηλότερη συνεισφορά των δανείων παρά την μείωση των περιθωρίων χορηγήσεων. Το έτος 2025, το καθαρό έσοδο τόκων μειώθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 12% σε τριμηνιαία βάση (ή +10% μη συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης από την Astrobank) και ανήλθαν σε 136,1 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων προμηθειών χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων (+ 8,5 εκατ. ευρώ ή + 26% σε τριμηνιαία βάση), της αύξησης των εσόδων διαχείρισης ακινήτων (+ 7,7 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση), καθώς και των υψηλότερων προμηθειών εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Αντιστοίχως, για το 2025, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 19% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα διαχείρισης ακινήτων περιλαμβάνονται στα έσοδα από προμήθειες για πρώτη φορά, αντανακλώντας την ουσιαστική διεύρυνση της σχετικής δραστηριότητας και την αυξανόμενη συμβολή της στα επαναλαμβανόμενα έσοδα του ομίλου.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 233,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε τριμηνιαία βάση, λόγω των εποχικά υψηλότερων εξόδων σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Συνολικά για το έτος, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 856,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων γενικών διοικητικών εξόδων, καθώς και των υψηλότερων αμοιβών προσωπικού.

Τα κύρια έσοδα από τραπεζικές εργασίες ενισχύθηκαν κατά 4,9% σε τριμηνιαία βάση (ή 2,4% μη συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης από την Astrobank) ως αποτέλεσμα κυρίως της ενισχυμένης επίδοσης στα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες (+12%). Το δ’ τρίμηνο 2025, το κόστος πιστωτικού κινδύνου ανήλθε σε 58 μ.β., ενώ για το έτος διαμορφώθηκε σε 48 μ.β..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, τα οποία ανήλθαν σε 225 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 2025, ορίζονται ως τα καθαρά κέρδη μετά τον φόρο εισοδήματος ύψους 237 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους 7 εκατ. ευρώ, β) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ ύψους 5 εκατ. ευρώ και γ) των λοιπών αναπροσαρμογών καθώς και των φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Για το 2025, η πρόβλεψη για διανομή μερίσματος ανέρχεται σε 519 εκατ. ευρώ, με αύξηση του ποσοστού διανομής μερίσματος σε 55% επί των κερδών του 2025.

Σύμφωνα με τον CEO, Βασίλη Ψάλτη, το 2025 αποτέλεσε μια καθοριστική χρονιά για την Alpha Bank, σηματοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση του τριετούς στρατηγικό σχέδιο που ξεκίνησε το 2023. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι τα συνολικά έσοδα για το 2025 ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 943 εκατ. ευρώ, επισφραγίζοντας την ισχύ και τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση αγγίζει τα 3,5 δισ. ευρώ, προερχόμενη κυρίως από χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Alpha Bank ως τράπεζας επιλογής για τον επιχειρηματικό κόσμο στις βασικές μας αγορές, την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 4,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,2 δισ. ευρώ προήλθαν από την AstroBank, ενισχύοντας ουσιαστικά τον ισολογισμό της τράπεζας.

Σύμφωνα με τον κ. Ψάλτη, οι στρατηγικοί στόχοι παραμένουν: «παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στο καθιερωμένο πλαίσιο κατανομής κεφαλαίου, δίνοντας προτεραιότητα στην οργανική ανάπτυξη και αυξάνοντας προοδευτικά τις διανομές προς τους μετόχους μέσω τακτικών μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών. Επιπλέον, το σημαντικό πλεόνασμα κεφαλαίου μάς παρέχει στρατηγική ευελιξία για την υλοποίηση στοχευμένων προστιθέμενης αξίας πρωτοβουλιών ανόργανης ανάπτυξης, που επιταχύνουν την υλοποίηση της στρατηγικής μας ατζέντας. Αυτές περιλαμβάνουν ενίσχυση των εξειδικευμένων μονάδων προϊόντων μας σε δραστηριότητες χαμηλής κατανάλωσης κεφαλαίου, όπως το investment banking, το asset gathering και το factoring, καθώς και την εδραίωση της θέσης μας στις δύο βασικές μας αγορές».

Παράλληλα, σημειώνει την συναλλαγή προστιθέμενης αξίας, με συνδυασμό ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο μεταξύ της Altius και της Universal Life. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026 και θα δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη ασφαλιστική πλατφόρμα στη χώρα, καλύπτοντας τους κλάδους Ζωής, Υγείας και Γενικών Ασφαλειών. Στρατηγικά, ενισχύει τη μετάβαση του ομίλου προς δραστηριότητες χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων και έσοδα από προμήθειες και αμοιβές σε μια βασική αγορά με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό.

«Οι προοπτικές της οικονομίας στις βασικές μας αγορές, Ελλάδα και Κύπρο, παραμένουν ευνοϊκές, στηριζόμενες σε ισχυρά μακροοικονομικά θεμελιώδη μεγέθη. Παράλληλα, η στρατηγική μας συνεργασία με την UniCredit συνεχίζει να εμβαθύνεται, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, investment banking, trade finance, cash management, treasury services, διεθνείς κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις καθώς και στη διαχείριση περιουσίας και κεφαλαίων. Εισερχόμαστε στο 2026 από θέση ισχύος. Η συνεπής υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, η διευρυμένη περιφερειακή μας παρουσία και η συνεργασία με την UniCredit θέτουν ένα ισχυρό θεμέλιο για την επόμενη φάση της ανάπτυξής μας. Στο πλαίσιο αυτό, ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε το, δεύτερο τρίμηνο του 2026, το Investor Day, όπου θα παρουσιάσουμε τους βασικούς πυλώνες και στόχους που θα καθορίσουν το επόμενο στάδιο της πορείας της Alpha Bank. Τα τρία τελευταία χρόνια πειθαρχημένης εκτέλεσης μάς έχουν φέρει στην πρωτοπορία του κλάδου και συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική σε ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας προσηλωμένοι στη δημιουργία διαρκούς αξίας για τους μετόχους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», καταλήγει ο Βασίλης Ψάλτης.