Alpha Bank: Προσαρμοσμένα κέρδη 221 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, με στόχο για αύξηση 11% το 2026

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 182 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους 221 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Alpha Bank στο α’ τρίμηνο.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε επίσης ότι ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε 12,6% ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,08 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ορίζονται ως τα καθαρά κέρδη μετά τον φόρο εισοδήματος ύψους 182 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένων: της επίπτωσης των συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 10 εκατ. ευρώ και των λοιπών αναπροσαρμογών, κυρίως αναφορικά με το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου καθώς και των σχετικών φόρων.

Στην Ελλάδα, η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε 0,5 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του ομίλου, εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ανήλθε σε 38,2 δισ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 1,7% σε τριμηνιαία βάση και 10,7% σε ετήσια βάση.

Τα κεφάλαια πελατών ενισχύθηκαν κατά 5,8% σε τριμηνιαία βάση, με την αύξηση των καταθέσεων κατά 0,6% ή 0,3 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση παρά τις εκροές του τραπεζικού συστήματος λόγω εποχικότητας και την ενίσχυση των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (AUMs) κατά 18,6% σε τριμηνιαία βάση, ή -7,3% εξαιρουμένης μιας μεμονωμένης μεταφοράς χαρτοφυλακίου μετοχών, καθώς η θετική συνεισφορά που προέκυψε ύψους 0,2 δισ. ευρώ από καθαρές πωλήσεις αντισταθμίστηκε πλήρως από τις χαμηλότερες αποτιμήσεις. Τα κεφάλαια πελατών ενισχύθηκαν κατά 17,7% σε ετήσια βάση, συνεπεία της αύξησης των καταθέσεων +10% και των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (AUMs) κατά 37,6% ή 7,6% μη συμπεριλαμβανομένης της μεμονωμένης μεταφοράς χαρτοφυλακίου μετοχών που ενίσχυσε την επίδοση στο τρίμηνο. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ως ποσοστό των εγχώριων καταθέσεων της τράπεζας ανήλθαν σε 25%, με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta) να ανέρχεται σε 20%.

Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του ομίλου διαμορφώθηκε σε 3,7% ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου ανήλθε σε 44 μ.β. το α’ τρίμηνο.

Επίσης, τον Φεβρουάριο 2026, η τράπεζα ολοκλήρωσε Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (VSS) με κόστος 47 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή αποχώρηση περίπου 350 εργαζομένων, επιτρέποντας την ανακατανομή πόρων και την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Το αναμενόμενο ετήσιο όφελος εκτιμάται σε περίπου 15 εκατ. ευρώ το οποίο αναμένεται να λογιστικοποιηθεί πλήρως σε διάστημα 3 ετών.

Ο Δείκτης FL CET1 ανήλθε σε 14,7% λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος ύψους 100 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 25 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου.

Η Ενσώματη Καθαρή Αξία της Τράπεζας ανήλθε σε 7,7 δισ. ευρώ, αμετάβλητη σε τριμηνιαία βάση, αυξημένη κατά 5,6% σε ετήσια βάση, ή 10,5% μη λαμβάνοντας υπόψη τις επαναγορές μετοχών και καταβολές μερισμάτων.

Ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank, σχολίασε μεταξύ άλλων ότι «η Alpha Bank πραγματοποίησε ένα ισχυρό ξεκίνημα το 2026, με τις επιδόσεις του πρώτου τριμήνου να επιβεβαιώνουν τη δυναμική του επιχειρηματικού μας μοντέλου και να θέτουν στέρεες βάσεις για τη συνέχιση της προόδου μας το 2026… Τα αποτελέσματα μας για το πρώτο τρίμηνο αντανακλούν την ποιότητα και τη συνέπεια της επιχειρηματικής μας πλατφόρμας.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 29%, συνεχίζοντας τη δυναμική που εδραιώσαμε το 2025. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια κατέγραψαν διψήφια αύξηση σε ετήσια βάση, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών μας ενισχύθηκαν τόσο σε ονομαστική όσο και σε πραγματική βάση. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα παραμένει, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας στο 39%, όπως και το κόστος κινδύνου στις 44 μονάδες βάσης. Τα κέρδη επηρεάστηκαν από παράγοντες που σχετίζονται αποκλειστικά με το α’ τρίμηνο και δεν

σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Πέραν αυτών των παραγόντων, η τράπεζα βρίσκεται σε εξαιρετική θέση και επαναβεβαιώνουμε με εμπιστοσύνη τους ετήσιους στόχους μας για το 2026.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια τη στρατηγική μας για στοχευμένες εξαγορές και συγχωνεύσεις που δημιουργούν αξία…

Ατενίζοντας το μέλλον, τέσσερις στρατηγικοί πυλώνες θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο η Alpha Bank θα συνεχίσει να δημιουργεί αξία.

Πρώτον, η ανάδειξη της τράπεζας ως η μόνη universal business bank της ευρύτερης περιοχής, συνδυάζοντας το βάθος των σχέσεων με τους πελάτες με το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών εταιρικής συμβουλευτικής, κεφαλαιαγορών και υπηρεσιών

συναλλακτικής τραπεζικής. Δεύτερον, η μετάβαση της από ένα συναλλακτικό μοντέλο λιανικής τραπεζικής σε ένα μοντέλο χρηματοοικονομικού σχεδιασμού σε μεγάλη κλίμακα, φέρνοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες private banking σε ένα διευρυμένο πελατολόγιο ιδιωτών.

Τρίτον, η περαιτέρω επιτάχυνση και η αξιοποίηση της στρατηγικής μας συνεργασίας με την UniCredit, η οποία μας παρέχει απαράμιλλη πρόσβαση σε τις διεθνείς product factories της, μεγαλύτερη χρηματοδοτική δυναμική και ισχυρότερη διεθνή παρουσία.

Τέταρτον, ένα λειτουργικό μοντέλο που βασίζεται στην απόδοση και μας επιτρέπει να επανεπενδύουμε τα οφέλη από τη

βελτίωση της αποδοτικότητας σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Για το 2026 αναμένουμε αύξηση 11% στα προσαρμοσμένα κέρδη, ενώ στο Investors Day που θα πραγματοποιήσουμε το δεύτερο εξάμηνο του έτους, θα παρουσιάσουμε λεπτομερώς τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες μας».