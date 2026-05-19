Mango: Ποια είναι η αυτοκρατορία του Ίσακ Άντιτς που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα»

Η Mango, ένας από τους κορυφαίους ομίλους μόδας στην Ευρώπη, με παρουσία σε πάνω από 120 χώρες παγκοσμίως, κατέγραψε για φέτος έσοδα 3,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με το 2024.

Η Mango αν και ξεκίνησε την δραστηριότητά της στην Βαρκελώνη, έχει επεκταθεί πλέον σε περισσότερες από 120 χώρες, με το 78% των συνολικών της εσόδων για το 2025 να προέρχεται από πωλήσεις εκτός Ισπανίας.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της εταιρείας για τη χρονιά που μας πέρασε ανέρχονται σε 722 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ήταν 242 εκατ. ευρώ. Ο στόχος της Mango είναι οι συνολικές πωλήσεις να ξεπεράσουν τα 4 δισ. ευρώ έως το 2026.

Διεθνής παρουσία

Η Mango διαθέτει καταστήματα σε περισσότερες από 120 χώρες παγκοσμίως με σχεδόν 2.900 σημεία πώλησης παγκοσμίως. Οι κύριες αγορές της είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Τουρκία (χώρα καταγωγής του ιδιοκτήτη) και οι ΗΠΑ.

Από το 1984 που ιδρύθηκε, έφτασε τα εκατό καταστήματα στην Ισπανία στα πρώτα οκτώ χρόνια της ύπαρξής της και το 1992, η εταιρεία επεκτάθηκε διεθνώς με το άνοιγμα δύο καταστημάτων στην Πορτογαλία.

Στο εργατικό δυναμικό οι 8 στους 10 είναι γυναίκες ενώ η μέση ηλικία του προσωπικού ανέρχεται στα 32 έτη.

Η Mango στην Ελλάδα

Η Mango διατηρεί 16 καταστήματα στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 9 στο λεκανοπέδιο Αττικής, με επίκεντρο στο κέντρο της Αθήνας

Επιπλέον, 2 ακόμα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, ενώ από 1 κατάστημα υπάρχει σε Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα, Ξάνθη και Κόρινθο.

Ποιος ήταν ο ιδρυτής της που φέρεται να δολοφονήθηκε

Ο Ίσακ Άντιτς γεννήθηκε το 1953 στην Κωνσταντινούπολη και μεγάλωσε μέσα σε μαγαζιά υφασμάτων, ανάμεσα σε εμπόρους, πάγκους και τον παλμό της αγοράς. Στα χρόνια της δεκαετίας του ’60 η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Καταλονία, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής.

Τα πρώτα του βήματα τα έκανε πουλώντας πουκάμισα στους δρόμους της Βαρκελώνης. Παρατηρούσε τον τρόπο που κινούνταν οι πελάτες, τι επέλεγαν να φορέσουν στην καθημερινότητά τους και πώς άλλαζε η αυτοπεποίθησή τους όταν έβρισκαν κάτι που τους ταίριαζε πραγματικά.

Αυτή η εμπειρία έγινε η βάση για τη δημιουργία της Mango το 1984, την οποία ίδρυσε μαζί με τον αδελφό του Ναχμάν. Το όραμά του δεν ήταν απλώς να δημιουργήσει μια επιτυχημένη αλυσίδα μόδας, αλλά να αποτυπώσει μια αυθεντική μεσογειακή αισθητική: λιτές γραμμές, κομψότητα χωρίς υπερβολές και στυλ που δεν φωνάζει.

Μέσα σε λίγα χρόνια, η Mango εξελίχθηκε από ένα μικρό κατάστημα στη Βαρκελώνη σε παγκόσμιο κολοσσό με περισσότερα από 2.500 σημεία πώλησης σε 110 χώρες. Παρά την τεράστια επιτυχία, ο Άντιτς απέφευγε τη δημοσιότητα. Δεν κυνηγούσε τα φώτα της μόδας, σπάνια παραχωρούσε συνεντεύξεις και κρατούσε την προσωπική του ζωή μακριά από τα media.