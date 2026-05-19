Euronext: Καθαρά κέρδη στα 192,3 εκατ. ευρώ με αύξηση +16,7% στο α’ τρίμηνο

Η Euronext, η κορυφαία ευρωπαϊκή υποδομή κεφαλαιαγοράς, δημοσίευσε σήμερα (19.5.2026) τα αποτελέσματά της για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τα υποκείμενα έσοδα και κέρδη της Euronext του πρώτου τριμήνου του 2026 αυξήθηκαν κατά 15,3% στα 528,5 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα και οι τόκοι που δεν σχετίζονται με τον όγκο αντιπροσώπευαν το 56% των συνολικών εσόδων και εσόδων και κάλυψαν το 159% των υποκείμενων λειτουργικών εξόδων, εξαιρουμένων των εξόδων από καταθέσεις και αφαιρέσεις.

Τα υποκείμενα λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων (D&A), διαμορφώθηκαν στα €185,3 εκατ. (+12,7%). Η αύξηση σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2025 αντανακλά την επίδραση των εξαγορών και των επενδύσεων στην ανάπτυξη, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές κόστους της Euronext.

Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 343,2 εκατ. ευρώ (+16,7%) και το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA σε 64,9% (+0,8 μονάδες). Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 216,1 εκατ. ευρώ (+17,7%) και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) σε 2,13 ευρώ (+18,3%). Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €192,3 εκατ. (+16,7%) και τα αναφερόμενα κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα €1,90 (+17,3%).

Στις 18 Μαΐου 2026, η Euronext εξόφλησε το εναπομείναν ομόλογο ύψους €385,5 εκατ. που είχε εκδοθεί το 2021 για την εξαγορά του Ομίλου Borsa Italiana.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, Στεφάν Μπουζνά δήλωσε: «Το πρώτο τρίμηνο του 2026 αποτέλεσε μια ακόμη απόδειξη της ισχύος του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου. Αυτό το όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξης καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μετατρέψαμε το όραμά μας για ενοποιημένες ευρωπαϊκές αγορές σε πραγματικότητα. Η Euronext βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή για να αξιοποιήσει τις τάσεις ανάπτυξης στην Ευρώπη. Κάθε νέο προϊόν ενισχύει τη σημασία της ενοποιημένης πλατφόρμας μας για ολόκληρο τον κλάδο, από τους θεσμικούς έως τους ιδιώτες πελάτες. Η επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας του Euronext Nord Pool Power Futures τον Μάρτιο μας επιτρέπει να αξιοποιούμε τα οφέλη σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Η επέκτασή μας στον τομέα των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων (CSD) παρουσιάζει πραγματική δυναμική. Κορυφαίοι θεματοφύλακες υποστηρίζουν το μοντέλο και προετοιμάζονται ήδη για την έναρξη λειτουργίας τον Σεπτέμβριο του 2026. Επίσης, ξεκινήσαμε με επιτυχία την ένταξη πελατών στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα Repo. Στο επίκεντρο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, προσφέρουμε στους συμμετέχοντες στην αγορά μια πραγματική επιλογή μεταξύ ενός ευρωπαϊκού σχεδίου και τοπικών σιλό. Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε το μοντέλο μας σε όλη την Ευρώπη. Παρατηρούμε ιδιαίτερα μια απότομη αύξηση των όγκων από το MTS στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Επωφελούμαστε επίσης από την αυξανόμενη δυναμική στην ελληνική αγορά, η οποία υποστηρίζεται από την ανακατάταξη της χώρας σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς. Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε με την επέκταση της Admincontrol στη Γαλλία. Η δραστηριότητά μας στις πρωτογενείς αγορές κατέγραψε το καλύτερο πρώτο τρίμηνο των τελευταίων τριών ετών, παρά την αυξημένη μεταβλητότητα των αγορών. Η εξέλιξη αυτή υποστηρίχθηκε από τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή εταιρείας του τομέα της άμυνας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ παγκοσμίως, καθώς και από πολύ έντονη δραστηριότητα σε μεταγενέστερες εγγραφές. Σε συνδυασμό με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο προγραμματισμένων δημόσιων εγγραφών, αυτό αποδεικνύει ότι παρέχουμε τις κατάλληλες λύσεις για τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες χρηματοδοτικές ανάγκες. Αυτά τα ισχυρά αποτελέσματα δημιουργούν ένα εξαιρετικό πλαίσιο για την επίτευξη βασικών ορόσημων στο στρατηγικό μας σχέδιο “Innovate for Growth 2027”. Με μια πολύ σταθερή χρηματοοικονομική θέση, είμαστε καλά προετοιμασμένοι να οδηγήσουμε τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές στο επόμενο επίπεδο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης».