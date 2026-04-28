ALUMIL: Άλμα στα καθαρά κέρδη με αύξηση 61,57%

Η ALUMIL ολοκλήρωσε τη χρήση 2025 επιστρέφοντας σε ρυθμούς διψήφιας ανάπτυξης, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να υπερβαίνει για πρώτη φορά το όριο των 500 εκατ. ευρώ και την οργανική κερδοφορία να ενισχύεται σημαντικά.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η μακρόχρονη επενδυτική και αναπτυξιακή στρατηγική της ALUMIL αποδίδει καρπούς σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από γεωπολιτική αστάθεια, εμπορικές εντάσεις και σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές πρώτων υλών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 508,5 εκατ. ευρώ έναντι 455,1 εκατ. ευρώ τη χρήση 2024, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 11,72%. Η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από την ισχυρή δυναμική των θυγατρικών του εξωτερικού, τη διεύρυνση του πελατολογίου σε αγορές όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται σταθερά επί σειρά ετών και από την ολοκλήρωση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπου η τεχνογνωσία και η καθετοποιημένη παραγωγή του Ομίλου αποτέλεσαν καθοριστικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η αύξηση αυτή αντανακλάται με εξίσου σαφή τρόπο στον όγκο πωλήσεων του Ομίλου, με την πωληθείσα ποσότητα προϊόντων αλουμινίου να διαμορφώνεται σε 66.500 τόνους έναντι 60.800 τόνων της χρήσης 2024, σημειώνοντας αύξηση 9,31% και επιβεβαιώνοντας την ουσιώδη και όχι συγκυριακή φύση της ανόδου.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 133,2 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να διατηρείται ουσιαστικά σταθερό στο 26,20% έναντι 26,38% της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 61,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,53%, με το αντίστοιχο περιθώριο να βελτιώνεται από 11,06% σε 12,03%, κάτι που αντανακλά την αποδοτικότερη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των σταθερών λειτουργικών εξόδων έναντι του αυξημένου όγκου εργασιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν σε 34,6 εκατ. ευρώ, έναντι 21,9 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 30,7 εκατ. ευρώ, έναντι 19 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 61,57%.

Η εικόνα της Μητρικής απαιτεί μια προσεκτική ανάγνωση.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 265 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 2,93% έναντι της συγκριτικής χρήσης, ωστόσο οι πωλήσεις προς τρίτους (εξαιρουμένων των ενδοομιλικών πωλήσεων προς θυγατρικές) υποχώρησαν σε 127,2 εκατ. ευρώ από 136,7 εκατ. ευρώ (μείωση 6,97%), με αντίστοιχη μείωση του όγκου κατά 11,72% (18.900 τόνοι έναντι 21.400 τόνων). Το λειτουργικό EBITDA υποχώρησε σε 13,7 εκατ. ευρώ από 22,3 εκατ. ευρώ.

Η υποχώρηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εκτεταμένη και στρατηγική αναβάθμιση των μηχανογραφικών υποδομών της Εταιρείας, η οποία είχε προγραμματιστεί και σχεδιαστεί με επιμέλεια επί δύο συνεχή έτη και υλοποιήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Παρά τον ιδιαίτερα προσεκτικό σχεδιασμό, η μετάβαση στο νέο σύστημα προκάλεσε προσωρινή δυσλειτουργία στην εξυπηρέτηση παραγγελιών εντός του πρώτου εξαμήνου, με συνέπεια τη μη αναπληρώσιμη απώλεια πωλήσεων.

Η Εταιρεία ολοκλήρωσε πλήρως την εξομάλυνση των διαδικασιών εντός του δευτέρου εξαμήνου και η επαναλειτουργία αποτυπώνεται πλέον στα στοιχεία του πρώτου τριμήνου 2026, κατά το οποίο οι πωλήσεις της Μητρικής προς τρίτους ανήλθαν σε 36,6 εκατ. ευρώ έναντι 28,6 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου 2025, αυξημένες κατά 27,96%, με τον όγκο να αυξάνεται σε 5.200 τόνους έναντι 4.200 τόνων (άνοδος 23,12%).

Εξίσου κρίσιμο είναι να υπογραμμιστεί ότι η προσωρινή πίεση στα λειτουργικά αποτελέσματα της Μητρικής αντισταθμίστηκε σε σημαντικό βαθμό μέσω των εσόδων από μερίσματα θυγατρικών, τα οποία ανήλθαν σε 12,8 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 8,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 43,50%. Ο αντίκτυπος αυτός δεν είναι συγκυριακός, αλλά αντανακλά την ανθεκτικότητα και τη διάχυση της ενοποιημένης κερδοφορίας στη μητρική δομή, μέσω των μερισματικών αποφάσεων που έλαβαν οι θυγατρικές.

Σημειώνεται ότι, στο επίπεδο του Ομίλου, τα έσοδα αυτά απαλείφονται κατά την ενοποίηση και, ως εκ τούτου, δεν υπερεκτιμούν την ενοποιημένη κερδοφορία. Αντιθέτως, τα ενοποιημένα μεγέθη αποτυπώνουν αυστηρά τη λειτουργική επίδοση των εταιρειών του Ομίλου έναντι τρίτων. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε 8,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα οριακά κατά 14,95%, πτώση πολύ περιορισμένη συγκριτικά με την ένταση της προσωρινής λειτουργικής επίπτωσης.