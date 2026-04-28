Jumbo: Ρεκόρ πωλήσεων και διανομή μερίσματος 0,70 ευρώ ανά μετοχή

Ο όμιλος JUMBO ολοκλήρωσε την οικονομική χρήση 2025, με ρεκόρ πωλήσεων 1,23 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 320 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,56% σε συγκρίσιμη βάση.

Το 2025, οι πωλήσεις της JUMBO αυξήθηκαν κατά 7,22% σε σύγκριση με το 2024, ενώ ταυτόχρονα ενισχύθηκαν οι χρηματικές διανομές για το 2026 προς τους μετόχους κατά περίπου 20% σε σύγκριση με το 2025.

Οι πωλήσεις του Jumbo έφτασαν τα 1,23 δις. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7,22% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 436,40 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά +5,47% σε συγκρίσιμη βάση. Στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, επισημαίνεται ότι συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς τραπεζικό δανεισμό, διατηρώντας υψηλή ρευστότητα, ενώ αυξημένες κατά 20% σχεδόν εκτιμάται ότι θα ανέλθουν οι χρηματικές διανομές για αυτό το έτος, με διανομή μερίσματος 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

Ανάπτυξη δικτύου

Ο Όμιλος JUMBO αριθμεί σήμερα 89 καταστήματα από τα οποία 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία. Στρατηγικός στόχος είναι η εδραίωση ως ισχυρός περιφερειακός παίκτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με μέσο ρυθμό προσθήκης περίπου 2 νέων υπερ-καταστημάτων ετησίως.

Ταυτόχρονα, θα επενδύσει στην ψηφιακή του παρουσία αφού μετά τα ηλεκτρονικά καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία και την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, εξετάζεται το ενδεχόμενο της έναρξης ηλεκτρονικού καταστήματος και στην Τουρκία προς το τέλος του 2026.

Ο Όμιλος κατευθύνει συστηματικά τα διαθέσιμα κεφάλαιά του στην ενίσχυση του επιχειρηματικού του μοντέλου, με έμφαση στην εξαγορά μισθωμένων καταστημάτων όπου αυτό κρίνεται εμπορικά και οικονομικά πρόσφορο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από την απόκτηση 3 καταστημάτων στην Ελλάδα το 2025. Ο ισχυρός ισολογισμός, ο μηδενικός τραπεζικός δανεισμός και η υψηλή ρευστότητα αποτελούν βασικούς πυλώνες του ομίλου, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους του και διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

Επενδύση σε Logistics και υποδομές

Η ενίσχυση των υποδομών αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η Jumbo έχει προσυμφωνήσει την αγορά ενός Giga κέντρου διανομής (60.000τμ) στη Ρουμανία για την βελτιστοποίηση της τροφοδοσίας της χώρας, ενώ δύο ακόμα κέντρα διανομής στη Θεσσαλονίκη και στα Οινόφυτα αναμένεται να παραδωθούν μέσα στα επόμενα χρόνια.

Οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν τη δυναμικότητα, βελτιώνουν την αποδοτικότητα των σημείων πώλησης και δημιουργούν τις απαραίτητες υποδομές για τη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης του Ομίλου. Το σύνολο των επενδύσεων σε κέντρα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 95 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.

Η διοίκηση αξιολογεί διαρκώς επιχειρηματικές προτάσεις για πιθανές συνεργασίες σε χώρες εκτός της Ευρωζώνης ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον όμιλο Balfin, ο οποίος έχει εκφράσει σοβαρό ενδιαφέρον να επεκτείνει τη συμφωνία franchise σε περισσότερες χώρες.