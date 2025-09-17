Ανακοινώθηκε η Υποχρεωτική B2B Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Μη Χάσετε την Ευκαιρία για Φοροαπαλλαγές έως 1η Δεκεμβρίου

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν αποτελεί πλέον μελλοντικό σενάριο, αλλά μια πραγματικότητα που επεκτείνεται σταδιακά σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών συναλλαγών.

Τον Ιούνιο του 2025, η υποχρεωτική εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής (ΨΔΑ) επεκτάθηκε σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 200.000 ευρώ. Ήδη περισσότερες από 150.000 επιχειρήσεις κλήθηκαν να συμμορφωθούν με τις νέες νομοθετικές διατάξεις, εκδίδοντας αποκλειστικά με ψηφιακό τρόπο τα παραστατικά που αφορούν στη διακίνηση αγαθών. Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ολοκληρώθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G) μέσω Παρόχου.

Η επόμενη φάση της ψηφιοποίησης αφορά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), σηματοδοτώντας μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί η αγορά. Η αρχή γίνεται με τις επιχειρήσεις που είχαν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2023, για τις οποίες η υποχρεωτικότητα ξεκινάει στις 2 Φεβρουαρίου του 2026, ενώ έως 31 Μαρτίου του ίδιου έτους είναι το χρονικό διάστημα σταδιακής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με παράλληλη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό, ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρησης.

Πριν την υποχρεωτικότητα, μια μοναδική ευκαιρία για φοροαπαλλαγές

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας στις B2B συναλλαγές, και σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, παρέχονται σημαντικά φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ για το φορολογικό έτος 2023 που θα υιοθετήσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση δύο μήνες πριν από την υποχρεωτική ημερομηνία, δηλαδή έως την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που θα κινηθούν εγκαίρως, έχουν τη δυνατότητα να αποσβέσουν πλήρως και με προσαύξηση 100% το κόστος για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εντός του ίδιου φορολογικού έτους. Παράλληλα, για τους πρώτους δώδεκα μήνες από την έναρξη έκδοσης των ηλεκτρονικών παραστατικών, αναγνωρίζονται με αντίστοιχη προσαύξηση τα έξοδα που σχετίζονται με την παραγωγή, αποστολή και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των τιμολογίων.

Αφού πλέον έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η προσοχή στρέφεται τώρα στις μικρότερες, οι οποίες καλούνται να προετοιμαστούν για την επόμενη φάση. Η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω του 1 εκατομμυρίου ευρώ έχει οριστεί για την 1η Οκτωβρίου 2026, με χρονικό διάστημα σταδιακής προσαρμογής έως τις 31 Δεκεμβρίου. Η έγκαιρη υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί όχι μόνο ευκαιρία για φορολογικά οφέλη, αλλά και έξυπνη στρατηγική προετοιμασίας.

Ενεργοποιώντας την Υπηρεσία Παρόχου τώρα, εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των B2G συναλλαγών, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για την επόμενη φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα. Επιπλέον, όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να ενταχθούν νωρίτερα – έως τις 3 Αυγούστου 2026 – μπορούν να επωφεληθούν από τα κίνητρα πρόωρης ένταξης που προβλέπει η ΑΑΔΕ.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση στην πράξη

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν περιορίζεται στην αποστολή ενός PDF ενός email. Πρόκειται για μια πλήρως τυποποιημένη και αυτοματοποιημένη διαδικασία διαβίβασης παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις, δελτία αποστολής) τόσο μεταξύ των μερών μιας συναλλαγής όσο και με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. Η επιλογή ενός πιστοποιημένου παρόχου διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις και επιτρέπει την άμεση διαβίβαση και ασφαλή διαχείριση των παραστατικών, ακολουθώντας συγκεκριμένα πρότυπα. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως η επιχείρησή σας απαλλάσσεται από χρονοβόρες ή επισφαλείς διαδικασίες όπως η χειροκίνητη καταχώρηση των παραστατικών και η διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στην ΑΑΔΕ. Αποτέλεσμα; Μειωμένη πολυπλοκότητα, αυξημένη αποδοτικότητα και πλήρης διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές.

Οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν τα οφέλη από την εφαρμογή της Ηλ. Τιμολόγησης

Πέρα από τα φορολογικά οφέλη που προσφέρει η έγκαιρη υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, διαπιστώνουν στην πράξη σημαντικά λειτουργικά πλεονεκτήματα. Η κατάργηση των φυσικών παραστατικών μειώνει το λειτουργικό κόστος, ενώ η αυτοματοποίηση των διαδικασιών περιορίζει τα ανθρώπινα λάθη και επιταχύνει την επεξεργασία. Επιπλέον, ενισχύεται η διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα σε κάθε στάδιο της συναλλαγής, ενώ διευκολύνεται η συμμόρφωση με τις φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις. O ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα για επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιδιώκουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω σύγχρονων και αξιόπιστων λύσεων.

Τα οφέλη που απολαμβάνει μια επιχείρηση μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι η μία όψη του νομίσματος. Η μη συμμόρφωση με το νέο νομοθετικό καθεστώς θα επισύρει βαρύτατα πρόστιμα για τους παραβάτες που θα εντοπιστούν να μετακινούν αγαθά χωρίς τα απαραίτητα ψηφιακά έγγραφα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πρόστιμα που σχετίζονται με το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής (ΨΔΑ) μπορούν να αγγίξουν ακόμα και τις 10.000 ευρώ.

EINVOICING: Η λύση της SOFTONE IMPACT, πιστοποιημένου παρόχου

Η έγκαιρη προετοιμασία είναι το «κλειδί» για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς και την αποφυγή κυρώσεων ή δυσάρεστων εκπλήξεων. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η επιλογή του κατάλληλου «συνεργάτη» που θα υποστηρίξει την επιχείρησή σας στην ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου. Οι πιστοποιημένοι πάροχοι αναλαμβάνουν να απλοποιήσουν τη διαδικασία μετάβασης στο σύνολό της, προσφέροντας τεχνογνωσία, αξιοπιστία και πλήρη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο.

Μία από τις λύσεις που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή είναι η υπηρεσία EINVOICING της SOFTONE IMPACT, πιστοποιημένου παρόχου από την ΑΑΔΕ. Η πλατφόρμα υποστηρίζει όλα τα είδη παραστατικών (B2B, B2G, B2C), καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους, ενώ με το πακέτο eΔελτίο υποστηρίζεται από την ίδια πλατφόρμα και το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, προσφέροντας real-time διαβίβαση των παραστατικών στη myDATA και πλήρη συμμόρφωση με τις τωρινές αλλά και μελλοντικές νομοθετικές διατάξεις. Η υπηρεσία βασίζεται σε cloud υποδομή, προσφέροντας υψηλή διαθεσιμότητα και άμεσες αναβαθμίσεις, ενώ με την πιστοποίηση ISO 27001 & 9001 εγγυάται την προστασία των δεδομένων με βάση διεθνή πρότυπα ασφάλειας.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του EINVOICING είναι το εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον χρήσης, που επιτρέπει την άμεση ένταξη των ψηφιακών παραστατικών στις καθημερινές εργασίες της επιχείρησης, από την πρώτη κιόλας μέρα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η πλατφόρμα είναι συμβατή με οποιοδήποτε ERP ή εμπορολογιστικό σύστημα, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον επενδύσεις σε hardware ή software εξοπλισμό. Επιπλέον, έχει πιστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την ικανότητά της να επεξεργάζεται πολύ μεγάλο όγκο παραστατικών, πάνω από 5 εκατομμύρια ανά ώρα, γεγονός που την καθιστά ιδανική για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ειδικά ενόψει της υποχρεωτικότητας στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων.

Η υπηρεσία EINVOICING της SOFTONE IMPACT είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς σήμερα και θωρακίζει την επιχείρησή σας για κάθε πρόκληση του αύριο. Η επιλογή της κατάλληλης λύσης πριν το τέλος Σεπτεμβρίου μπορεί να κάνει τη διαφορά — όχι μόνο για τη συμμόρφωση, αλλά και για την αξιοποίηση των διαθέσιμων φορολογικών ωφελημάτων.

Μάθετε περισσότερα για τη λύση EINVOICING της SOFTONE IMPACT εδώ.

Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις της SOFTONE, μέλος του Ομίλου Olympia, εδώ.