Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται σε επενδύσεις μικρών έργων αποθήκευσης ενέργειας

Η Eurobank και ο Όμιλος Κτίστωρ ανακοίνωσαν σήμερα (11.05.2026) τη συνεργασία τους για την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), ισχύος 1 έως 10 MW, τα οποία θα συνδέονται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Η συνεργασία μεταξύ της Eurobank και του Όμιλου Κτίστωρ, αφορά έργα τα οποία αναμένεται να συμμετάσχουν στην ελεύθερη αγορά ενέργειας, σε ένα περιβάλλον όπου διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της συγκεκριμένης κατηγορίας επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία των δύο πλευρών στοχεύει στην παροχή λύσεων που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες στα επιμέρους στάδια υλοποίησης των έργων.

Τα έργα αυτά αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση προς ένα πιο ευέλικτο και ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα. Καθώς αυξάνεται η χρήση ανανεώσιμων πηγών, η ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας γίνεται ολοένα και πιο σημαντική, προκειμένου να υποστηρίζεται η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και η αποδοτική αξιοποίηση της παραγόμενης ισχύος, σημειώνεται στην κοινή ανακοίνωση των εταιρειών.

Πως συμβάλλουν στην συμφωνία

Ο Όμιλος Κτίστωρ παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την υλοποίηση και λειτουργία των έργων, όπως ενδεικτικά κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, τεχνολογική υποστήριξη (EMS/SCADA) και εκπροσώπηση στην αγορά ενέργειας.

Η Eurobank παρέχει χρηματοδοτικές λύσεις προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά των έργων, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών, εγκρίσεων και κριτηρίων της Τράπεζας.

Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας μικρής και μεσαίας κλίμακας, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών και να ενισχύσουν τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Retail & Digital Banking της Eurobank, Ιάκωβος Γιαννακλής, σημείωσε: «Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενισχύουμε την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα αποθήκευσης ενέργειας μικρότερης κλίμακας, παρέχοντας στους επενδυτές πρόσβαση σε χρηματοδότηση και, σε συνεργασία με τον Όμιλο Κτίστωρ, σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην επιτάχυνση επενδύσεων που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης και το ESG αποτύπωμα».

Από την πλευρά του, ο CEO του Ομίλου Κτίστωρ, Γιώργος Τσικαλάκης, δήλωσε: «Η συνεργασία με την Eurobank εντάσσεται στη στρατηγική μας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Τα έργα αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν βασικό πυλώνα για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικό ενεργειακό μοντέλο, καθώς ενισχύουν τη δυνατότητα αξιοποίησης της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και περιορίζουν τις απώλειες».

Η συνεργασία αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση των εταιρειών, αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο ώριμου οικοσυστήματος για την

ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα.