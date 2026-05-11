Premia Properties: Αύξηση εσόδων κατά 35% για το α΄τρίμηνο του 2026

Η Premia Properties ανακοίνωσε σήμερα (11.05.2026) τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για το α΄ τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας αυξημένα έσοδα.

Το πόσο των εσόδων για την Premia, ανέρχεται στα 11,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 35% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ αύξηση παρατηρείται και στη λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) κατά 49%, σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2025.

Ακόμα, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 16%, κυρίως ως αποτέλεσμα της αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας, όπως σχολίαζει στη σχετική ανακοίνωση. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 72%, επηρεασμένα τόσο από την αυξημένη λειτουργική κερδοφορία όσο και από τα κέρδη από πώληση ακινήτων, ενώ ανακοινώθηκε η έκδοση διαπραγματεύσιμου ομολόγου 7 ετούς διάρκειας ύψους 150 εκατ. ευρώ.

H Premia Properties προχώρησε σε :

Επενδύσεις σε υφιστάμενα ακίνητα, κατά κύριο λόγο φοιτητικές εστίες, με το σύνολο των σχετικών δαπανών να ανέρχεται σε 11 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο 2026.

Ολοκλήρωση της απόκτησης δύο ξενοδοχειακών μονάδων στην Κω.

Πώληση ακίνητου logistics, στη Θεσσαλονίκη, εναντι τιμήματος 17 εκατ. ευρώ

Πώληση εμπορικού ακινήτου στην Βούλα, έναντι τιμήματος 1 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός της Premia αυξήθηκε από 396,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, σε 428 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Προοπτικές για το 2026

Βασική προτεραιότητα για το 2026 παραμένει η συνεπής και αποτελεσματική υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου («business plan») του Ομίλου. Η στρατηγική στόχευση της Εταιρείας δεν διαφοροποιείται και εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε κλάδους στους οποίους έχει ήδη παρουσία και μεσοπρόθεσμα οι προσδοκίες παραμένουν θετικές, όπως τα ξενοδοχεία και η φοιτητική κατοικία. Προτεραιότητα παραμένουν τα ακίνητα εισοδήματος ενώ κατά περίπτωση εξετάζεται η συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης (re-development), προκειμένου να επιτευχθούν αυξημένες αποδόσεις και υπεραξίες.

Επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση ότι στις 27.05.2026 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία μεταξύ άλλων θα κληθεί να εγκρίνει τη διανομή ποσού έξι λεπτών (0,06) ανά μετοχή.

Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων, για το 2026 εκτιμάται ότι τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα θα κυμανθούν μεταξύ 42 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση τονίζει ότι παρακολουθεί συστηματικά και αξιολογεί τα μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα και συνθήκες που παραμένουν ρευστά εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας ώστε, εφόσον απαιτηθεί, να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές στη στρατηγική της.